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'e soruşturması yolda!

FACEAPP'E FBI SORUŞTURMASI YOLDA!
18 Temmuz 2019, Perşembe Güncelleme : 16:12:26

AA

'li senatör , son günlerin popüler "yaşlandırma" programı Rus 'in tarafından soruşturulması gerektiğini söyledi. Uygulamanın ulusal güvenlik ve mahremiyet konularında risk yarattığını belirten Schumer, FBI'dan Amerikalıların verilerinin Rus hükümetinin eline geçip geçmediği konusunda araştırma yapmasını istedi.

Senatör Schumer, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Rus fotoğraf uygulaması 'in merkezinin 'da olduğunu hatırlatarak, kullanıcılardan uygulamayı kullanmadan önce kişisel verilerine erişilmek için bütün izinlerin istendiğine dikkati çekti.

Uygulamanın ulusal güvenlik ve mahremiyet konularında risk yarattığını belirten Schumer, 'dan Amerikalıların verilerinin Rus hükümetinin eline geçip geçmediği konusunda araştırma yapmasını istedi.

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