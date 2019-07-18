sabah

'a tepki yağıyor! Instagram kullanıcıları ateş püskürdü

INSTAGRAM'A TEPKİ YAĞIYOR!
18 Temmuz 2019, Perşembe Güncelleme : 12:32:33

Popüler platform , bu sabah yaptığı açıklamada beğeni veya diğer adıyla Like sayısının kaldırılacağını belirtti. Beğeni sayısının gösterilmemesi aslında geçtiğimiz nisan ayında Facebook F8 konferansında gündeme gelmiş ve ilk olarak 'da test edilmeye başlanmıştı. Instagram yetkilileri bugünden itibaren test sürecinin , , İrlanda, , ve 'da da uygulanacağını vurguladı. Beğeni sayısının gizlenmesi Instagram kullanıcılarının tepkisine neden oldu ve Twitter'da Instagram Delete Hashtag'i TT oldu. Kullanıcılar beğeni like sayısının kaldırılması hakkında binlerce tweet mesajı attı.

, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada çıkan haberleri doğruladı. 'dan sonra , , İrlanda, , ve 'da fotoğraf ve video beğenilerinin kaldırılması özelliğini test ettiklerini belirtti.

ETİKETLER:
BİZE ULAŞIN