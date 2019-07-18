Popüler platform Instagram, bu sabah yaptığı açıklamada beğeni veya diğer adıyla Like sayısının kaldırılacağını belirtti. Beğeni sayısının gösterilmemesi aslında geçtiğimiz nisan ayında Facebook F8 konferansında gündeme gelmiş ve ilk olarak Kanada'da test edilmeye başlanmıştı. Instagram yetkilileri bugünden itibaren test sürecinin Avustralya, Yeni Zelanda, İrlanda, İtalya, Japonya ve Brezilya'da da uygulanacağını vurguladı. Beğeni sayısının gizlenmesi Instagram kullanıcılarının tepkisine neden oldu ve Twitter'da Instagram Delete Hashtag'i TT oldu. Kullanıcılar beğeni like sayısının kaldırılması hakkında binlerce tweet mesajı attı.
Instagram, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada çıkan haberleri doğruladı. Kanada'dan sonra Avustralya, Brezilya, İrlanda, İtalya, Japonya ve Yeni Zelanda'da fotoğraf ve video beğenilerinin kaldırılması özelliğini test ettiklerini belirtti.
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