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'in belli oldu! İşte WhatsApp'ın son bombası...

WHATSAPP ANDROİD'İN YENİ ÖZELLİĞİ BELLİ OLDU!
24 Temmuz 2019, Çarşamba Güncelleme : 09:32:48

'ın ismi son günlerde oldukça sık anıldı. Bunun başlıca nedenlerinden biri yaşanan erişim problemiydi. Hatırlanacağı üzere Facebook, ve WhatsApp'ta bir takım sorunlar çıktı. Kullanıcılar resimleri görüntülemede sorunlar yaşadı. Mesaj göndermek veya almakta da problemler oluştu. Şimdi ise WhatsApp'la ilgili başka bir gelişme daha var. WhatsApp beta sürümünde popüler uygulamanın ortaya çıktı. WA Beta Info sitesi tarafından paylaşılan bilgilere göre söz konusu yenilik, kullanıma pratiklik sağlıyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

'a yeni özellikler ekleniyor. Bunlar daha önce popüler mesajlaşma uygulamasının beta sürümünde test ediliyor. WhatsApp hakkında detayları ileten WA Beta Info sitesine göre kullanıcıların oldukça işine yarayacak yeni bir özellik ortaya çıktı.

WA Beta Info, WhatsApp hakkındaki en iyi kaynaklardan bir tanesi. Site uygulamanın beta sürümlerini tepeden tırnağa kadar inceleyerek, yeni özellikleri duyuruyor. WhatsApp beta sürümleri için yayınlanan kodları inceleyen WA Beta Info ekibi sürpriz yeniliği buldu.

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