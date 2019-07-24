WhatsApp'a yeni özellikler ekleniyor. Bunlar daha önce popüler mesajlaşma uygulamasının beta sürümünde test ediliyor. WhatsApp hakkında detayları ileten WA Beta Info sitesine göre kullanıcıların oldukça işine yarayacak yeni bir özellik ortaya çıktı.

WA Beta Info, WhatsApp hakkındaki en iyi kaynaklardan bir tanesi. Site uygulamanın beta sürümlerini tepeden tırnağa kadar inceleyerek, yeni özellikleri duyuruyor. WhatsApp beta sürümleri için yayınlanan kodları inceleyen WA Beta Info ekibi sürpriz yeniliği buldu.