WhatsApp Android'in yeni özelliği belli oldu! İşte WhatsApp'ın son bombası...
WhatsApp'ın ismi son günlerde oldukça sık anıldı. Bunun başlıca nedenlerinden biri yaşanan erişim problemiydi. Hatırlanacağı üzere Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta bir takım sorunlar çıktı. Kullanıcılar resimleri görüntülemede sorunlar yaşadı. Mesaj göndermek veya almakta da problemler oluştu. Şimdi ise WhatsApp'la ilgili başka bir gelişme daha var. WhatsApp Android beta sürümünde popüler uygulamanın yeni özelliği ortaya çıktı. WA Beta Info sitesi tarafından paylaşılan bilgilere göre söz konusu yenilik, kullanıma pratiklik sağlıyor. İşte konuyla ilgili detaylar...
WhatsApp'a yeni özellikler ekleniyor. Bunlar daha önce popüler mesajlaşma uygulamasının beta sürümünde test ediliyor. WhatsApp hakkında detayları ileten WA Beta Info sitesine göre kullanıcıların oldukça işine yarayacak yeni bir özellik ortaya çıktı.
WA Beta Info, WhatsApp hakkındaki en iyi kaynaklardan bir tanesi. Site uygulamanın beta sürümlerini tepeden tırnağa kadar inceleyerek, yeni özellikleri duyuruyor. WhatsApp beta sürümleri için yayınlanan kodları inceleyen WA Beta Info ekibi sürpriz yeniliği buldu.
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