KaiOS, ABD merkezli bir şirket olan KaiOS Technologies'in sahip olduğu Linux tabanlı bir mobil işletim sistemi. Firefox OS'un topluluk odaklı bir halefi olan Boot to Gecko'ya inşa edilmiştir. Web tabanlı bir platform olduğundan, KaiOS çalıştırmak için çok fazla güce ihtiyaç yoktur ve sadece 256 MB minimum hafıza gereksinimine sahiptir.