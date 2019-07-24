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düşük seviye telefonlara geliyor! Bu telefonlara sahip olanlar WhatsApp kullanacak

WHATSAPP DÜŞÜK SEVİYE TELEFONLARA GELİYOR!
24 Temmuz 2019, Çarşamba Güncelleme : 09:44:28

Dünyanın önde gelen anlık mesajlaşma uygulamalarından biri olan , bu kez KaiOS işletim sistemi yüklü cihazlara da destek vermeye başladı. Düşük donanımlı telefonların işletim sistemi olan KaiOS ile WhatsApp entegrasyonunun sağlanmasıyla birlikte kullanıcıların standart bir KaiOS telefona sahip olması, uygulamayı kullanması için yeterli olacak. Peki nedir KaiOS?

KaiOS, ABD merkezli bir şirket olan KaiOS Technologies'in sahip olduğu Linux tabanlı bir mobil işletim sistemi. Firefox OS'un topluluk odaklı bir halefi olan Boot to Gecko'ya inşa edilmiştir. Web tabanlı bir platform olduğundan, KaiOS çalıştırmak için çok fazla güce ihtiyaç yoktur ve sadece 256 minimum hafıza gereksinimine sahiptir.

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