81 ile teknoloji atölyesi kurulacak

Sanayive Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı'na, yurtdışından başvuru yapan 243 bilim insanı ve araştırmacıdan 127'sinin katılma hakkı elde ettiğini söyledi. Varank "Değerlendirmeler sonucunda 21 farklı ülkeden 98'i Türk, 29'u yabancı olmak üzere, alanında lider 127 bilim insanı ve araştırmacı, Türkiye'nin yazacağı yeni başarı hikayesinin bir parçası olmaya hak kazandı" dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) 56'ncı kuruluş yıldönümü nedeniyle TÜBİTAK merkez binasında düzenlenen törene katıldı. Burada konuşan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, 1963 yılından itibaren hizmet vermeye başladıklarını belirterek, ülkenin geleceği için kritik öneme sahip bilim ve teknoloji tabanlı her yaşta bilim insanının yetiştirilmesi ve desteklenmesi için katkıda bulunmuş olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.Bakan Mustafa Varank ise TÜBİTAK'ın, Türkiye'nin teknoloji yolculuğunda amiral gemisi olma sorumluluğunu taşıdığını söyledi. 2002 yılından bu zamana kadar 236 bin 447 bilim insanına destek verdiklerini kaydeden Varank, bilim insanları yetiştirebilmek için de yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi. Teknoloji çağının yetenekli ve bilinçli gençlerini yetiştirmek için kurulan 'deneyap teknoloji atölyeleri'ni faaliyete geçirdiklerini hatırlatan Varank, 12 pilot ilde 2 bine yakın öğrencinin bu atölyelerde eğitim aldığını ve 2020 yılının sonuna kadar 81 ilde faaliyete geçeceğini kaydetti.