FaceTime ile ilgili bir hatanın yılbaşında ortaya çıkmasıyla iPhone ve iPad kullanıcıları büyük bir şok yaşadı. Bu ciddi hata şimdi teknoloji haberleri okuyan herkes tarafından biliniyor. Apple bu hatayı daha sonra düzeltene kadar başka birinin konuşma gizliliğinizi ihlal etmesini önlemek için yapmanız gerekenleri paylaşmıştık. Ancak halen bu programa güvenmeyen kullanıcılar "FaceTime nasıl kapatılır?" sorusunun yanıtını araştırıyor.

FACETIME NASIL KAPATILIR?

Aslında, Apple iOS ve macOS'taki Grup FaceTime özelliğini geçici olarak kapattı ve şu an için hatayı gidereceğini söyledi. Ancak, kesinlikle emin olmak istiyorsanız, tamamen sizin tarafınızdan tamamen devre dışı bırakabilirsiniz. Bu, hem görüntülü hem de sesli FaceTime aramalarını kapatır, ancak bu kötü hata giderilinceye kadar alınması gereken bir güvenlik önlemidir.

iPhone ve iPad Üzerinde Ayarları Açın,

Burada FaceTime Seçeneğini bulun ve düğmesini seçin,

Burada düğmeyi kapalı konuma getirin.

Mac'inizdeki FaceTime Uygulamasını Açın,

Menüden FaceTime'ı tıklayın, seçenekleri görün,

Turn Facetime Off- FaceTime'ı Kapat Seçeneği Tıklayın,

Bir başka yöntem olarak ta Mac'inizdeki FaceTime Oturumunu Tamamen Kapatmayı Seçebilirsiniz.

Yine FaceTime Uygulamasını Açın,

Menüden FaceTime'ı Tıklayın,

Preferences'ı Seçin,

Sign Out- Oturumu Kapatı seçin.

Elbette bilinmeyen FaceTime aramalarına karşı dikkatli olun.

