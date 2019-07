NETAŞ'ınana hissedarı dünya telekomünikasyon teknolojileri devi ZTE, Avrupa'da bankacılık sektörünü 5G'ye taşıyacak ilk adımı attı. Telefonica ve Bank of Santander işbirliği ile Avrupa'nın ilk 5G bankacılık uygulamalarını pilot olarak başlattı. Netaş CEO'su C. Müjdat Altay, "Ana hissedarımız ZTE'nin global çaptaki 5G ve ötesi teknolojilerdeki birikimini, telekom alanındaki 52 yıllık deneyimimizle birleştirerek Türkiye'ye kazandıracağız. Türkiye'nin 5G'ye kendi teknolojisiyle geçen ülkelerden biri olması için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Netaş'ın ana hissedarı, yeni nesil telekomünikasyon teknolojilerinde dünyaya liderlik eden şirketlerden ZTE, Telefonica ve Bank of Santander işbirliği ile Avrupa'nın ilk 5G bankacılık hizmetlerini sunacaklarını açıkladı. İspanya Madrid yakınlarındaki Alcobendas şehrinde iki şubede müşteriler, 5G'yi deneyimleme fırsatı yakalayacak. Sözkonusu proje tüm bankacılık sektörü için örnek uygulama olacak. Netaş CEO'su C. Müjdat Altay, "Ana hissedarımız ZTE, dünyada yeni nesil telekomünikasyon teknolojilerine yön veren şirketlerin başında geliyor. Netaş'ın telekom sektöründeki 52 yıllık bilgi birikimi ve ArGe deneyimiyle birleştirerek ülkemize kazandıracağız" dedi.