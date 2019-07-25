İPad'inizi veya iPhone'unuzu bir aile üyesine veya arkadaşınıza veriyor veya satıyorsanız, üzerinde depolanan tüm hassas verileri silmeniz kesinlikle çok önemlidir. Aksi halde, mütevazi bir alıcı, sosyal medya profillerinize, finansal bilgilerinize ve hatta kişisel fotoğraflarınıza ve videolarınıza erişerek, özel anlarınıza ulaşabilir veya bu durum kötü niyetli insanların kimliğinizi çalmalarına neden olabilir.

Fabrika ayarlarına döndürme yani başka bir deyişle iPhone sıfırlama işlemi, iPhone veya iPad'inizin çökmesi veya donması ya da tanımlayamadığınız sorunlardan muzdarip olmanız durumunda da sorunları çözmenize yardımcı olabilir. Modern elektronik cihazlar çok karmaşık olabilir ve zaman zaman kendilerini karışık bir duruma sokabilirler. Bir cihazı sıfırlamak ve silmek, cihazın bir döngüde sıkışmasına, durgun görünmesine veya performansı olumsuz etkilemesine neden olan sorunları ortadan kaldırabilir. Bu garanti bir yöntem değil, ancak genelde işe yaramaktadır.

İPHONE'UNUZU FABRİKA AYARLARINA NASIL DÖNDÜREBİLİRSİNİZ? İPHONE SIFIRLAMA ADIMLARI

Cihazınızı tamamen silmek istiyorsanız, atmanız gereken birkaç adım var. Tüm işlemlerin başında cihazınızı yedekleyerek başlayın. Öncelikle yedeklemeye hazır olduğunuzdan emin olun. İOS cihazınızı yedeklemek için iCloud'u veya iTunes'u kullanabilirsiniz. iCloud için Ayarlar> iCloud> Yedekleme'ye gidin ve özelliğin etkin olduğundan emin olun. Son yedeklemenin ne zaman çalıştırıldığını görmek için tarih ve saatin görüntülenmesi gereken Şimdi Yedekle seçeneğinin altına bakın. Yedekleme işlemini iTunes'dan da yapabilir ve bilgisayarınıza gerekli dosya ve tercihlerinizi yedekleyebilirsiniz. Yedekleme işleminden sonra resetleme ya da sıfırlama işlemine başlayabilirsiniz.

iPhone veya iPad'inizi sıfırlamak için Ayarlar> Genel> Sıfırla öğesine gidin ve ardından Tüm İçeriği ve Ayarları Sil öğesini seçin.

Ayarladıysanız, şifrenizi girdikten sonra, iPhone'u silme seçeneğiyle birlikte bir uyarı kutusu görünecektir. Bu kutuya dokunun.

İşlemi onaylamak için Apple ID şifrenizi girmeniz gerekir, ardından iPad veya iPhone her şeyi depodan siler ve cihazı ilk kullandığınızda gördüğünüz başlangıç kurulum ekranına geri döner.

Ayrıca iPhone'unuzu veya iPad'inizi iTunes üzerinden tamamen sıfırlayabilirsiniz. İOS cihazınızı taktığınızda, cihazı tamamen sıfırlayacak bir 'iPhone'u Geri Yükle' düğmesini görebilmeniz gerekir.

iPhone veya iPad'iniz artık satışa hazır.