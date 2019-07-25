iPhone sahibiyseniz, Siri adlı uygulamayı yanlışlıkla açtığınız olmuştur. Hatta bazen sessiz ortamlarda sinir bozucu bir şekilde sesini duymuş olabilirsiniz. Bundan kaçınmak, Siri'ye artık arkadaş olmak istemediğini söylemek kadar kolay değildir, ama aşağıdaki adımları takip ederek Siri'yi devre dışı bırakabilirsiniz. İşte cihazınızda Siri'yi nasıl devre dışı bırakacağınız ve nasıl yeniden etkinleştireceğiniz ile ilgili bilgiler.

İPhone veya iPad'inizde ayarlar menüsüne gidin, Siri ve Ara 'seçeneğini bulun. Buradan, Siri ile etkileşime girme şeklinizi kişiselleştirmek için birçok seçeneğiniz olacak.

Birincisi, Siri varsayılan olarak "Hey Siri" komutunu dinleyecektir, bu da her türlü kazara aktivasyona yol açabilir.. Ayrıca, yan ya da ana sayfa düğmesiyle Siri'yi açmaktan vazgeçebilir ve Siri'den size sesi kullanarak yanıt vermemesini isteyebilirsiniz. Telefonunuz kilitliyken Siri'yi kapatmak da kullanışlı olabilir.

Bunların hepsini kapatmak, Siri'yi tamamen kapatmanızı sağlayacaktır. Telefonunuza bağlı bir Apple Watch'ınız varsa, ayarlar burada da geçerli olacaktır. Bu seçeneklerin altında, Siri için ayrı ayrı seçenekler ve uygulamalarınızla nasıl etkileşime girdiğini bulacaksınız. Siri'yi açık tutmak ancak yalnızca belirli uygulamaların onunla etkileşime girmesine izin vermek istiyorsanız, buradan bunu da ayarlayabilirsiniz.

Her biri için ayrı ayrı veya bir kerede 'Siri ve Öneriler'i' kapatmanız gerekecek - ne yazık ki gruplar halinde yapamazsınız, bu nedenle çok sayıda uygulamanız varsa ve yalnızca Siri'nin bunlarla etkileşime girmesini istiyorsanız, bu biraz zaman alabilir.

İCloud'da Siri'yi de kapatmak isteyeceksiniz. Bunu yapmak için ayarları açın, ekranın üstündeki profilinizi tıklayın ve ardından iCloud'u seçin. Listede Siri'yi bulun ve kolayca kapatın.

