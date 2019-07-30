2019 yılının en çok oynanan düşük sistem gereksinimleri oyunları listesi!

Büyük bir oyun kütüphanesi olarak oyunseverlerin hayatında önemli bir yere sahip olan Steam'den çok sayıda oyuna erişmek mümkün. İşte 2019 yılının, düşük sistem gereksinimleri ile oynanması mümkün olup en çok oynanan oyunları…

INTO THE BEACH

Bu oyunda, insan uygarlığının yer altındaki kalıntıları, dev yaratıkların tehdidi altında. Oyuncuların bu tehdidi engellemek için güçlü mekanizmaları kontrol etmesi gerekiyor.

Into the Beach sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows Vista/7/8/10

İşlemci: 1.7+ GHz ya da daha iyi

Bellek: 1 GB RAM

Ekran Kartı: OpenGL 2.1 destekli. Intel HD 3000 ya da daha üst modeli.

Depolama: 200 MB kullanılabilir alan

UNAVOWED

Bu oyunda şeytan tarafından ele geçirilen oyuncular, şeytandan kurtulmak için mücadele ediyor.

Unavowed sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows XP ya da üstü

İşlemci: Pentium ya da üstü

Bellek: 64 MB RAM

Ekran Kartı: 640×360, 32-bit renk: 700 Mhz

DirectX: Sürüm 5.2

Depolama: 3 GB kullanılabilir alan

GOROGOA

Bulmaca türünün zarif bir evrimi olarak nitelendirilen bu oyunda, yaratıcı şekillerle düzenlenen panellerden oluşan bulmacaların çözülmesi gerekiyor. Oldukça basit bir oyun gibi görünse de tatmin edici düzeyde karmaşık bir oyun olan Gorogoa'yı bilgisayarınıza yüklemek için ise çok yüksek grafik özelliklerine ihtiyacınız yok.

Gorogoa sistem gereksinimleri