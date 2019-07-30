2019 yılının en çok oynanan düşük sistem gereksinimleri oyunları listesi!

Son teknoloji oyunları oynamak için yeterli sistem özelliklerine sahip bir bilgisayara sahip değil misiniz? Üzülmenize gerek yok, günümüzde düşük grafik özelliklerine sahip ve düşük sistem özellikleri ile oynanması mümkün olan çok sayıda oyun bulunuyor. Bunların arasından 2019 yılında en çok oynanan popüler düşük sistem gereksinimli oyunları listeledik.
Büyük bir oyun kütüphanesi olarak oyunseverlerin hayatında önemli bir yere sahip olan Steam'den çok sayıda oyuna erişmek mümkün. İşte 2019 yılının, düşük sistem gereksinimleri ile oynanması mümkün olup en çok oynanan oyunları…
INTO THE BEACH
Bu oyunda, insan uygarlığının yer altındaki kalıntıları, dev yaratıkların tehdidi altında. Oyuncuların bu tehdidi engellemek için güçlü mekanizmaları kontrol etmesi gerekiyor.
Into the Beach sistem gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows Vista/7/8/10
- İşlemci: 1.7+ GHz ya da daha iyi
- Bellek: 1 GB RAM
- Ekran Kartı: OpenGL 2.1 destekli. Intel HD 3000 ya da daha üst modeli.
- Depolama: 200 MB kullanılabilir alan
UNAVOWED
Bu oyunda şeytan tarafından ele geçirilen oyuncular, şeytandan kurtulmak için mücadele ediyor.
Unavowed sistem gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows XP ya da üstü
- İşlemci: Pentium ya da üstü
- Bellek: 64 MB RAM
- Ekran Kartı: 640×360, 32-bit renk: 700 Mhz
- DirectX: Sürüm 5.2
- Depolama: 3 GB kullanılabilir alan
GOROGOA
Bulmaca türünün zarif bir evrimi olarak nitelendirilen bu oyunda, yaratıcı şekillerle düzenlenen panellerden oluşan bulmacaların çözülmesi gerekiyor. Oldukça basit bir oyun gibi görünse de tatmin edici düzeyde karmaşık bir oyun olan Gorogoa'yı bilgisayarınıza yüklemek için ise çok yüksek grafik özelliklerine ihtiyacınız yok.
Gorogoa sistem gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows XP SP2
- İşlemci: 1 GHz
- Bellek: 512 MB RAM
- Ekran Kartı: GeForce 6 ya da Radeon X1000
- DirectX: Sürüm 9.0c
- Depolama: 680 MB kullanılabilir alan