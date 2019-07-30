BIOS güncelleme adımlarını paylaşmadan önce bir uyarıda bulunalım. Şayet güncelleme işlemleri esnasında yanlış giden bir durum söz konusu olursa, bilgisayarınız kullanılamaz hale gelebilir. Güncelleme sırasında elektriğin kesilmesi ya da bilgisayarınızın kapanması, bilgisayarınızın bir daha açılmamasına sebep olabilir. Bu uyarıyı yaptıktan sonra güncelleme işlemlerinin adımlarından bahsedelim.

BIOS NASIL GÜNCELLENİR?

BIOS güncelleme adımların oluşan sürecin tümü, uygulama sırasına göre aşağıdaki gibidir:

Üretici firmanın sitesinden BIOS güncellemesini indirin.

İndirdiğiniz dosyayı boş bir USB belleğin içerisine kopyalayın.

Bilgisayarınızı yeniden başlatmak amacıyla BIOS'a girin.

BIOS'da yer alan uygun menüler üzerinden BIOS'u güncelleyin.

Güncelleme işleminden önce bilgisayarınızda yer alan ve sizin için önem arz eden verileri yedeklemeniz tavsiye edilir. Güncelleme sırasında meydana gelmesi muhtemel bir hata sabit diski doğrudan etkilemese de, elinizde kritik verilerinizin yedeğinin olması faydanıza olacaktır.