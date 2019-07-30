Açılımı Basic Input/Output System olan ve BIOS olarak adlandırılan terim, ana kartın üstünde bulunan, işletim sisteminin çalışmaya başlamadan önce bilgisayarın başlamasını sağlar. Güncellendiği takdirde bilgisayarın performansı artabilir, açılma hızı ve benzeri bazı problemler giderilebilir. Bu yazımızda sizlere BIOS’u nasıl güvenli bir şekilde güncelleyebileceğinizi anlatacağız. İşte BIOS güncellemesi nasıl yapılır sorusunun cevabı…
BIOS güncelleme adımlarını paylaşmadan önce bir uyarıda bulunalım. Şayet güncelleme işlemleri esnasında yanlış giden bir durum söz konusu olursa, bilgisayarınız kullanılamaz hale gelebilir. Güncelleme sırasında elektriğin kesilmesi ya da bilgisayarınızın kapanması, bilgisayarınızın bir daha açılmamasına sebep olabilir. Bu uyarıyı yaptıktan sonra güncelleme işlemlerinin adımlarından bahsedelim.
BIOS NASIL GÜNCELLENİR?
BIOS güncelleme adımların oluşan sürecin tümü, uygulama sırasına göre aşağıdaki gibidir:
- Üretici firmanın sitesinden BIOS güncellemesini indirin.
- İndirdiğiniz dosyayı boş bir USB belleğin içerisine kopyalayın.
- Bilgisayarınızı yeniden başlatmak amacıyla BIOS'a girin.
- BIOS'da yer alan uygun menüler üzerinden BIOS'u güncelleyin.
Güncelleme işleminden önce bilgisayarınızda yer alan ve sizin için önem arz eden verileri yedeklemeniz tavsiye edilir. Güncelleme sırasında meydana gelmesi muhtemel bir hata sabit diski doğrudan etkilemese de, elinizde kritik verilerinizin yedeğinin olması faydanıza olacaktır.