Engelli sitelere giriş yapmak için DNS ayarlarının değiştirilmesine ihtiyaç duyulur. Domain Name Server (DNS), internette gezinmeyi mümkün kılan sisteme verilen isimdir. Peki bahsettiğimiz bu ayarlar nasıl değiştirilir?

Windows 10 DNS ayarları nasıl değiştirilir?

Öncelikle denetim masasını açın.

Ardından ağ durumunu ve görevleri görüntüle yazısına tıklayın.

Açılan pencerede bağdaştırıcı ayarlarını değiştir yazısına tıklayın.

Bu aşamada bağlı olduğunuz internet ağının üzerine gelin ve sağ tıklayın.

Açılan pencerede özellikler yazısına tıklayın.

Daha sonra internet protokolü sürüm 4 (TCP/IPV4) yazısına tıklayın.

Aşağıda paylaştığımız DNS adreslerinden birini buradaki ilgili alanlara girerek DNS ayarlarınızı değiştirebilirsiniz.

iOS DNS ayarları nasıl değiştirilir?

Bir iOS işletim sistemli cihaz kullanıcı olup cihazınızın DNS ayarlarını değiştirmek istiyorsanız aşağıdaki adımları takip edin:

Telefonunuzun ayarlar kısmından Wi-Fi ayarları bölümünü açın.

Bu kısımda telefonunuzun bağlı olduğu internet ağının hemen yanında ok simgesi göreceksiniz.

Bu kısımdaki DNS alanına dokunan.

Daha sonra karşınıza gelen bölüme aşağıda paylaştığımız güncel DNS adreslerini girin.

Android DNS ayarları nasıl değiştirilir?

Bir Android işletim sistemli cihaz kullanıcı olup cihazınızın DNS ayarlarını değiştirmek istiyorsanız aşağıdaki adımları takip edin: