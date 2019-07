Minecraft kullanıcıları tarafından oluşturulan ve oyunun forumlarında genel olarak en iyiler listesinde olduğu kabul gören en iyi Minecraft haritaları…

En iyi Minecraft haritaları hangileri?

İşte kategorilerine göre en iyi Minecraft haritaları…

BiomeBox

Minecraft macera haritaları kategorisindedir. Bu haritada oyuncular, farklı seviyeler mücadele ediyor ve farklı Biome'lar elde etmek için çaba gösteriyor. Haritanın içinde toplam 10 görsel seviye bulunuyor. Görevler tamamlandıkça üst seviyelere çıkılıyor.

Word in a Jar

Minecraft hayatta kalma haritaları kategorisindedir. Bu haritada oyuncular, minik bir dizi dünya üzerinde hayatta kalmaya çalışıyor. Kısaca bu haritada, kapalı bir ortamda ne kadar süreyle hayatta kalabileceğiniz ölçülüyor.

Black Light

Minecraft korku haritaları kategorisinde yer alıyor. Bu haritada oyuncular, nükleer patlamanın ardından Rus psikiyatrisinde yaşanan olaylara maruz kalıyor.

Pripyat

Minecraft şehir haritaları kategorisinde yer alıyor. Bu haritada oyuncular, Çernobil'in zararlı radyasyon etkilerinden kaçarak hayatta kalmaya çalışıyor.

The Code

Minecraft bulmaca haritaları kategorisinde yer alıyor. Bu haritada oyuncular, kırılgan bulmacalardan oluşan koridorun içerisinde bir sonraki kapının açılmasını sağlayan kodu bularak ilerlemeye çalışıyor.

It's Better Together

Minecraft çok oyunculu haritalar kategorisinde yer alıyor. Bu haritada oyuncular, karmaşık bir portaldaki kooperatif tekliflerini değerlendirerek ilerlemeye çalışıyor.