Android tabanlı akıllı telefon kullanan hemen herkes en az bir kez indirme bekleniyor sorunu ile karşı karşıya kalmıştır. Peki böyle bir sorunla karşılaşıldığında ne yapılması gerekiyor? Uygulamayı indirebilmek için uygulanması gereken adımlar neler? İşte Android Google Play indirme bekleniyor sorununun çözümü…

Google Play'de uygulama indirirken çıkan indirme bekleniyor sorunu nasıl çözülür?

İşletim sistemi ile ilişkili bu tip sorunlar çoğu zaman basit nedenler dolayısı ile ortaya çıkıyor. Yüksek ihtimal ile o esnada telefondaki bir uygulama otomatik olarak güncelleniyor olabilir. Bu sebepten ötürü Google Play, uygulama marketten indirilmeye çalışılan uygulama ile ilgili indirme işlemini erteliyor olabilir. Bu durumda güncelleme bitmeden uygulamanın indirme işlemi de başlamaz. Eğer indirme bekleniyor sorunu bu sebepten ötürü çıkıyorsa güncelleme işlemi sona erdiğinde indirme işlemi başlayacaktır. Ancak söz konusu uygulama acil olarak indirmeniz gerekiyorsa aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

• Google Play'i açın.

• Açılır menüden uygulamalarım ve oyunlarım seçeneğine dokunun.

• Ardından açılan ekranda güncelleme işlemi yapılan uygulamalar gözükecek.

• Burada güncellemesi süren uygulamanın güncelleme işlemini sonlandırdığınızda telefonunuz yeni uygulama indirme işlemi için müsait olacak.