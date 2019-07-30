Futbol oyunları denildiği zaman akıllara gelen 2 seriden bir tanesi olan PES serisi özellikle ülkemizde oldukça fazla tercih ediliyor. Konami bugün PES 2020 demoya Xbox, Playstation ve PC üzerinden ulaşımı açtı. Oyunun demosunu indirmeye başlayan bireylerin merak ettiği konulardan bir tanesi de oyunun full sürümünün kaç GB olacağı yönünde oldu. Peki, PES 2020 sistem gereksinimleri açıklandı mı? PES 2020 kaç GB yer kaplıyor? İşte bu soruların yanıtları…

PES 2020 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ AÇIKLANDI

PES 2020'nin sistem gereksinimleri ile ilgili Konami'den henüz bir açıklama yapılmazken, oyunun 64 bit bir işletim sistemi isteyeceği yönünde herkes hemfikir durumda bulunuyor. Öte yandan sistem gereksinimlerinin 10 Eylül'de oyunun çıkmasının ardından açıklanacağı ön görülüyor.

PES 2020 DEMO SÜRÜMDE HANGİ TAKIMLAR VAR?

Oyunun demo sürümünde yer alan takımlar şu şekilde;