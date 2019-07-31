RPG oyunları, son zamanlarda video oyunları arasında öne çıkmaya başladı. Öyle ki 2019 yılına geldiğimizde, hemen her tür kategoride RPG oyununa ve çeşitli tarzlarda oyunlar oynamaktan hoşlanan farklı tip oyunseverlere hitap eden RPG oyunlarından söz etmek mümkün.

Divinity: Original Sin 2

Klasik RPG oyunları arasında gösterilen Divinity: Original Sin 2, LoL benzeri grafiklere sahip. Modern RPG oyunlarının aksine oyunculara basit bir ikili seçenek sunmak yerine grafikleriyle oyuncuları baştan çıkaran bir dünyaya davet eden bu oyuna rağbet oldukça yüksek.

The Witcher 3: Wild Hunt

Eski dünyanın ırkçılık, ahlaki belirsizlik, bağnazlık gibi sorunlarını konu edinen ve hikayesini kitaplardan alan bu oyunda oyuncular, kendine özgü bir dünyanın içerisinde mücadele veriyor. Grafikleri sebebiyle biraz fantastik bir oyun olarak nitelendirilse de aslında ciddi bir savaş oyunudur.

Pillars of Eternity

Bu oyun RPG oyuncularına, kendine özgü fantastik bir dünyanın zengin ayrıntılarında, kendi yollarını kazmayı vadediyor. Oyuncular, oyun sırasında sınıf savaşı, din, felsefe gibi çatışmaların ekseninde krizlerle dolup taşarken, haritadaki her bölge çeşitli sorunlarla doludur.

Torment: Tides of Numenera

Zekice kurgulanmış mekanlar içeren oyunlardan hoşlanıyorsanız bu oyun tam sizlik. Bu oyunda savaştığınız kadar kitap okumanız gerekiyor. Kelimelerin gerçek silah olduğu Tides of Numenera'da problem çözme konusunda akılcı yaklaşımlarda bulunmak gerekiyor.