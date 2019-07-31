Günden yeni eklenen yeni özellikler ile birlikte kullanıcısı sayısı milyonlara ulaşan ve bugün en popüler sosyal medya uygulamalarından biri olarak hayatımızın içerisinde yer alan Instagram, kimileri için bir bağımlılık durumunda. Bu durumdan ötürü hesabını kapatmak isteyenler sayısı ise bir hayli fazla. Siz de bu kişilerden biriyseniz, hesabınızı geçmiş zamanda kapatmış ve şu an geri açmak istiyorsanız yapmanı gereken işlemler oldukça basit.

Dondurulan Instagram hesabı nasıl açılır?

Daha önceden dondurduğunuz Instagram hesabını tekrar aktif olarak kullanmaya başlamak için herhangi bir ek işlem yapmanıza gerek yok. Hesabınızın kullanıcı adı ve şifre bilgileriyle Instagram'a giriş yaptığınız takdirde hesabınız tekrar aktif hale gelir. Fakat bunun için hesabınızı dondurduktan sonra en az 48 saat beklemeniz gerekir. Bu süreden önce dondurduğunuz hesabınızı tekrar aktif hale getirmeniz mümkün değil.