Ücretsiz ve medya oynatıcısı olan Kodi'yi bilgisayar ya da telefonunuza kurmak için birkaç adımdan oluşan basit işlemleri uygulamanız gerekiyor. Windows, Mac, iOS ve Android gibi tüm bilgisayar ve akıllı cihaz yazılımlarında kullanılması mümkün olan Kodi'yi kurmak için ne yapmak gerekiyor? Windows,mac,android ve İOS için kodi nasıl kurulur?

Windows'a Kodi nasıl kurulur?

Windows işletim sistemi ile çalışan bir bilgisayara Kodi medya oynatıcısını kurmak oldukça kolay. Bunun için izlemeniz gereken adımlar şu şekilde:

Kodi'nin resmi web sitesini ziyaret edin.





Sitenin sağ üst tarafındaki menüden download seçenğine tıklayın.

Sayfayı aşağıya doğru kaydırarak indirme platformlarını görüntüleyebilirsiniz. Bu platformlar arasından Windows'u seçin.

Sisteminize göre 64 veya 32 bit seçenini işaretleyin.

İndirdiğiniz dosyayı çalıştırıp kurulum sihirbazının adımlarını takip ederek programı bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz.

Mac'e Kodi nasıl kurulur?

Mac destekli işletim sistemi ile çalışan cihazlar için de Kodi uygulaması geliştirilmiştir. Mac işletim sistemi ile çalışan bilgisayarınıza Kodi yüklemek için aşağıdaki adımları takip edin.

Kodi'nin resmi web sitesini ziyaret edin.

Sitenin sağ üst tarafındaki menüden download seçenğine tıklayın.

Sayfayı aşağıya doğru kaydırarak indirme platformlarını görüntüleyebilirsiniz. Bu platformlar arasından Macos'u seçin.

Sisteminize göre 64 veya 32 bit seçenini işaretleyin.

İndirdiğiniz dosyayı çalıştırıp kurulum sihirbazının adımlarını takip ederek programı bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz.

Android'e Kodi nasıl kurulur?

Android tabanlı cihazınıza Kodi uygulamasını yüklemek için aşağıdaki adımları takip edin.

Android işletim sisteminin uygulama marketi olan Google Play Store'a girin.

Arama bölümünü Kodi yazıp uygulamayı bulun.

Ardından yükle butonu aracılığıyla programı akıllı cihazınıza yükleyebilirsiniz.

iPhone'a Kodi nasıl kurulur?

Ne yazık ki Kodi uygulaması, iOS tabanlı akıllı cihazlar için mevcut değildir. Bu nedenle Kodi uygulamasını iPhone telefonlara yasal yollardan yüklemek mümkün değildir.