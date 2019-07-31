Need for Speed serisinin en beğenilen oyunlarından biri olan Hot Pursuit, grafik ve mekanik anlamda geliştiricileri tarafından yüksek standartlarda optimize edilmiş olsa da oyunun sistem gereksinimleri oyuncuları sevindiriyor. Ayrıca oyunda polis faktörünün de yer alması, oyuncuları sevindiren bir başka konu.

Need for Speed: Hot Pursuit minimum sistem gereksinimleri

• İşletim Sistemi: Windows XP SP3 / XP SP2 64 Bit / Vista SP2 / Windows 7

• İşlemci: Intel Core 2 Duo 2.0 GHZ veya AMD Athlon X2 64 2.4GHZ

• RAM: XP 1 GB / Vista ve Windows 7 1.5 GB

• Ekran kartı: Shader 3.0 destekli 256 MB

• Gerekli Boş Harddisk Alanı: 8 GB

• Direct X: 9

Need for Speed: Hot Pursuit önerilen sistem gereksinimleri

• İşletim Sistemi: Windows XP SP3 / XP SP2 64 Bit / Vista SP2 / Windows 7

• İşlemci: Intel Core 2 Duo 2.0 GHZ veya AMD Athlon X2 64 2.4GHZ

• RAM: XP 2 GB / Vista ve Windows 7 2.5 GB

• Ekran kartı: Shader 3.0 destekli 512 MB

• Gerekli Boş Harddisk Alanı: 8 GB

• Direct X: 9