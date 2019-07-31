Swarm hesabı nasıl kapatılır? Swarm hesabı silme işlemleri
Çok sayıda internet kullanıcısı çevrim içi yer bildirimi yapmak için Swarm isimli uygulamayı kullanıyor. Aynı zamanda bu uygulamayı belirli bir süre kullandıktan sonra çeşitli nedenlerle hesabını kalıcı olarak silmek isteyen ve uygulamayı yükleyip inceledikten sonra kullanmak istemeyip hesabını tamamıyla kapatmak isteyenlerin de sayısı fazla. Bu kişilerin basit birkaç adım neticesinde hesaplarını kalıcı olarak silmeleri mümkün. Fakat Swarm uygulamasında, çoğu sosyal medya platformunun aksine hesap dondurma işlemi yapılamıyor. Swarm hesabını silmek isteyenler için Swarm hesabı nasıl kapatılır sorusunu cevaplandıran bir rehber oluşturduk.
İlk olarak Swarm hesap silme işleminin telefon üzerinden gerçekleştirilemediğini hatırlatarak yazımıza başlayalım. Swarm hesabınızı kalıcı olarak silmek istiyorsanız, aşağıda belirteceğimiz adımlar bir bilgisayar üzerinden gerçekleştirmeniz gerekiyor.
SWARM HESABIMI NASIL SİLEBİLİRİM?
Swarm hesabınızı nasıl sileceğinizi anlatmaya başlamadan önce talefon ve tablet gibi mobil cihazlar ile bu işlemin gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığını belirtelim. İnternet erişiminin olduğu bir bilgisayar ile yapmanız gereken işlemler şu şekilde:
- Bilgisayarınız internet tarayıcısından Foursquare adresine giriş yapın.
- Daha sonra hesap silme sayfasını açın.
- Hesap bilgileriniz ile siteye giriş yapın.
- Daha sonra Swarm'dan neden ayrılıyorsun sorusunu yanıtlayın.
- Ardından delete account butonuna tıklayarak işlemleri tamamlayabilirsiniz.
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