İlk olarak Swarm hesap silme işleminin telefon üzerinden gerçekleştirilemediğini hatırlatarak yazımıza başlayalım. Swarm hesabınızı kalıcı olarak silmek istiyorsanız, aşağıda belirteceğimiz adımlar bir bilgisayar üzerinden gerçekleştirmeniz gerekiyor.

SWARM HESABIMI NASIL SİLEBİLİRİM?

Swarm hesabınızı nasıl sileceğinizi anlatmaya başlamadan önce talefon ve tablet gibi mobil cihazlar ile bu işlemin gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığını belirtelim. İnternet erişiminin olduğu bir bilgisayar ile yapmanız gereken işlemler şu şekilde: