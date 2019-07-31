Wifi şifresi nasıl değiştirilir? Wifi şifre değiştirme işlemleri

Genel Wi-Fi şifresi modemle birlikte gelir. Ve çoğu kullanıcı bu şifreyi değiştirmeyerek modemin altında yazılı olan şifreyi kullanır. Fakat bu şifrenin zor bir kombinasyondan oluşması ya da farklı sebeplerin söz konusu olması kullancıları Wi-Fi şifresi değiştirmeye itiyor. Peki bu durumda kullanıcıların ne yapması gerekiyor?

Wİ-Fİ ŞİFRESİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

Wi-Fi şifresi modem tarafından kontrol edilir. Dolayısıyla Wi-Fi şifresini değiştirmek için routera bağlamak gerekir. Dilerseniz işlemlerin ne olduğundan adım adım bahsedelim.

İlk aşamada yerel IP adresini öğrenmek gerekiyor. Bu adres genellikle modemin kutusundaki kitapçıkta yazar. Modemin kitapçığını kaybetmiş olanlar için bu adrese bilgisayar üzerinden nasıl erişim sağlandığını anlatalım.

Modem yerel IP adresine ulaşmak için Windows+C tuş kombinasyonuna basın. Çalıştır ekranı açılacak, buraya cmd yazıp entera basın.

Açılan komut penceresinde komut satırına ipconfig yazıp entra basın.

Çıkan IP adresini kopyalayın. Devam eden işlemlerde bu adrese ihtiyacımız olacak.

Bu aşamadan sonra modem ara yüzünde değişiklik yapacağız. Bir önceki aşamada IP adresini bir yere kaydedin. Devamındaki işlemler şu şekilde:

Komut ekranından eriştiğiniz IP adresini tarayıcınızın adres çubuğuna girip entra tıklayın.

Burada modem ara yüzü ile karşılaşacaksınız. Sizden şifre ve kullanıcı adı bilgilerinizi girmeniz talep edilecek.

Şifre ve kullanıcı adı bilgileriniz ile ara yüze giriş yaptıktan sonra asıl işlemlere geçeceğiniz.

Kablosuz bölümüne geçiş yapın.

Ardından kablosuz ağ ayarlarına bölümüne geçiş yapın. Modem ara yüzüne göre bu bölümlerde menüde farklı yerlerde konumlandırılmış olabilir.