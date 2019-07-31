Windows 10'da masaüstü nü herhangi bir yöne doğru döndürme işlemini gerçekleştirmenin en kolay yolu ekran ayarlarını değiştirmek. Öte yandan aynı işlem grafik kartı ayarları değiştirilerek ya da desteklenen bir klavye kısayolunu kullanarak da gerçekleştirilebilir.

KISAYOL İLE EKRAN NASIL DÖNDÜRÜLÜR?

Nvidia ve AMD grafik sürücüler, ekranı kısayol ile döndürmeye izin verir. Bunun için klavyeden Shift+alt+ok tuş kombinasyonuna basarak ekran döndürülebilir.

WİNDOWS AYARLARINDAN EKRAN NASIL DÖNDÜRÜLÜR?

Masaüstünde sağ tıklayın, ekran ayalarını seçin.

Açılan menüde ekranı dikey veya yatay olarak ayarlayabilirsiniz.

INTEL GRAFİK AYARLARINDAN EKRAN NASIL DÖNDÜRÜLÜR?

Masaüstünde sağ tıklayın ve grafik seçenekleri seçeneğine tıklayın.

Ardından açılan pencerede ekran ayarı yapabilirsiniz.

NVİDİA KONTROL PANELİNDEN EKRAN DÖNDÜRME NASIL YAPILIR?

Nviada grafik kartı kullanıyorsanız ekran döndürme işlemini gerçekleştirmek için masaüstünde sağ tıklayın ve Nvidia kontrol paneli yazısına tıklayın.