Windows 10 kullanıcısı iseniz, Yerel Disk C klasörü içerisinde yer alan Windows Old klasörünün oldukça fazla yer kapladığını, ortalama olarak 30 GB'lık bir alana sahip olduğunu göreceksiniz. Dolayısıyla bu klasörü silmenin Windows'un çalışma sistemine zarar verip vermeyeceğini, bu klasörü silerek bilgisayarınızda yer açmanın mümkün olup olmadığını merak ediyorsunuz. Bu merakınızı gidermek adını Windows Old klasörünün ne olduğundan ve silinmesi halinde herhangi bir problem ortaya çıkıp çıkmadığından bahsettik, Windows 10 klasörü nasıl silinir sorusunu yanıtladık.

WİNDOWS OLD KLASÖRÜ NEDİR?

Kısa bir süre önce bilgisayarınıza format atma girişiminde bulunduysanız veya Windows sürümünü güncellediyseniz Windows Old klasörü ortaya çıkabilir. Bu klasör bir önceki sürümden dosyaları içeren bir klasördür. Dolayısıyla silinmesi halinde herhangi bir problem ortaya çıkmaz.

Windows Old klasörünün kapladığı alanı, klasörün üstüne sağ tıklayıp özellikler seçeneğinden öğrenebilirsiniz.

WİNDOWS OLD KLASÖRÜ NASIL SİLİNİR?

Windows Old klasörünü silerek bilgisayarınızda alan açmak için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.

Öncelikle başlat menüsüne gidip disk temizlemeyi açın.

Temizlemek istediğiniz sistem sürücüsünü seçin.