Hali hazırda ülkemizde birçok farklı platform üzerinden satın alınabilen kablosuz kulaklık, siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip. Gelin, şimdi FreeBuds Lite fiyatı öncesinde FreeBuds Lite özelliklerini kısaca hatırlayalım.

Huawei FreeBuds Lite'ın AirPods karşısındaki en büyük üstünlüğü pil süresi. Zira, 5 dakikalık şarj ile 4 saat müzik dinleme imkanı sunan kulaklık, tam şarj ile 18 saate kadar müzik dinleme veya 12 saate kadar konuşma süresi sunuyor.

45 GRAM AĞIRLIĞI VAR

Telefona ihtiyaç duymadan sesin kontrol edilebilmesini mümkün kılan kulaklık, IPX4 sertifikasına sahip. Bu sayede spor yaparken kullanmaya uygun olan FreeBuds Lite, 45 gram gibi bir ağırlığa sahip.

FreeBuds Lite fiyatı da ülkemizde satışa çıkmasıyla birlikte belli oldu. Kablosuz kulaklık şu anda ülkemizde, Huawei Türkiye çatısı altında 599 TL'den başlayan fiyatlar ile satın alınabiliyor. (Shiftdelete)