Sanal ortamda kadınlara "aşk tuzağı"

Sosyal medyanın yaygın hale gelmesi, farklı yöntemleri kullanmaktan çekinmeyen dolandırıcıları da bu alana yönlendirdi.

Sahte isim ve fotoğraflarla sosyal medya sitelerinde hesap açan dolandırıcılar, hedef olarak belirledikleri kadınları, bir süre sosyal medya üzerinden takibe alıyor. Hedefteki kadınla iletişime geçen sosyal medya dolandırıcısı, daha sonra "aşk tuzağı" oyununa başlıyor.

Kadınlarda, "değer verdikleri, sahiplendikleri, önemsedikleri ve gelecek planları kurdukları" hissi yaratan dolandırıcılar, evlilik vaadiyle bir süre daha bu oyunu sürdürüyor.

Dolandırıcılar, iletişim halinde olduğu kadının güvenini kazanıp, duygusal ilişki ağına düşürdükten sonra çeşitli bahanelerle para istemeye başlıyor.

Kimi "Evlilik hazırlıklarına başlayacağım, para gönder", "Arabam bozuldu, seninkini alabilir miyim?", "Telefonum bozuldu, yenisini almam için para gönderir misin?", "Sen parayı gönder, ben emlakçıya öderim" diyerek iyi niyet göstergesiyle kimi de kadınları kandırarak elde ettikleri fotoğraflarıyla şantajla para sızdırmanın yolunu arıyor.

Dolandırıcılara inanan kadınlar da paralarını, evlerini, arabalarını gözlerini kırpmadan teslim ediyor. Kadınlar, kendileriyle iletişimin kesilmesinin ardından mal varlıklarının elden gittiğini, dolandırıldıklarını anlıyor.