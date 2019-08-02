Yeni fidye yazılımının dikkat çekici bir yayılma mekanizması var. Dosyaları şifrelemeye başlamadan önce, mağdurun kişi listesindeki her numaraya bir grup metin mesajı (SMS) göndererek alıcıları fidye yazılımı kurulum dosyasına yönlendiren bir bağlantı iletiyor. Bu yöntem bulaşıcılığın hızla yayılmasına yol açabiliyor. Daha da kötüsü zararlı yazılım bu mesajı 42 farklı dilde gönderebiliyor. Uzmanlar en sıradan kullanıcıların bile mesajların çevirilerinin yetersiz olduğunu hatta bazı dillerde hiç mantıklı görünmediğinin fark edilebildiğini söyledi.