Ağustos ayının bedava konsol oyunları belli oldu

Her ay olduğu gibi Ağustos ayında da Sony ve Microsoft, oyun konsolları için bir dizi oyunu bedava yapmaya karar verdi. PS Plus ve Live Gold aboneliği olanlar, normalde ücretli olarak satılan oyunu bedava kütüphanesine ekleyebiliyor.
Xbox One'ın arkasındaki isim olan Microsoft, Ağustos ayına özel Gears of War 4 ve Forza Motorsport 6'yı ücretsiz dağıtmaya başladı. Xbox 360 söz konusu olduğunda ise Castlevania: Lords of Shadow ile Torchlight isimli oyunlar ücretsiz oldu. Ayrıca geriye dönük oyunları çalıştırabilen alt yapısı sayesinde Xbox 360 oyunları, Xbox One platformunda da çalışabiliyor.
AĞUSTOS AYI BOYUNCA ÜCRETSİZLER
PlayStation 3 vs PS Vita kullanıcılarına artık bedava oyun paylaşmayan Sony, PlayStation 4 ve PlayStation 4 Pro için bu geleneğini devam ettiriyor. PS Plus aboneliği olanlara bu ay itibarıyla Sniper Elite 4 ve Wipeout Omega Collection oyunları ücretsiz dağıtılıyor.
Ağustos ayı boyunca ücretsiz indirilebilen söz konusu oyunar, Eylül ayından sonra tekrar ücretli hale gelecek.