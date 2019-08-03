Sistem desteğinden eksik kalmak istemeyen kullanıcılar, Windows 10'a geçiş konusunda hızlanmaya başladı. Açıklanan son resmi verilere göre Windows 10'a geçişler, son dönemde büyük hız kazandı.

Net Applications'ın raporuna göre kullanıcıların Windows 10'a geçişlerinin hızlandığı ortaya çıktı. Windows XP ve 7'den sonra ortaya çıkan ve Microsoft'un gözbebeği haline gelen Windows 10'a geçiş için vakit giderek azalıyor. Son verilere göre sistemin kişisel bilgisayar pazarındaki pazar payı %3,6 azaldı. Bu durum, işletim sistemi tarihindeki en büyük ve hızlı düşüşlerden biri olarak gösteriliyor.