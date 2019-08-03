WhatsApp ve Instagram son dönemlerde tartışmalarla gündeme geliyor. Instagram'ın beğeni veya diğer adıyla like sayısını kaldırması, büyük tartışmalara neden oldu. Kimi kullanıcılar bu durumun iyi olduğunu savunurken, kimileri ise yanlış bir adım olarak yorumluyor.