Dünyanın en popüler servisleri arasında yer alan WhatsApp ve Instagram, bilindiği üzere Facebook çatısı altında yer alıyor. Facebook, Instagram'ı 2012'de, WhatsApp'ı ise 2014'te satın almıştı. Hergün binlerce mesajın atıldığı, medya içeriklerinin paylaşıldığı her iki platformla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. WhatsApp ve Instagram'ın ismi değişecek. Facebook böyle bir karar aldı. Peki WhatsApp ve Instagram'ın yeni adı ne olacak? İşte detaylar...
WhatsApp ve Instagram son dönemlerde tartışmalarla gündeme geliyor. Instagram'ın beğeni veya diğer adıyla like sayısını kaldırması, büyük tartışmalara neden oldu. Kimi kullanıcılar bu durumun iyi olduğunu savunurken, kimileri ise yanlış bir adım olarak yorumluyor.