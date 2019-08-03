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ve 'da flaş değişiklik! WhatsApp ve Instagram'ın ismi değişiyor!

WHATSAPP VE INSTAGRAM'DA FLAŞ DEĞİŞİKLİK!
3 Ağustos 2019, Cumartesi Güncelleme : 13:15:29

Dünyanın en popüler servisleri arasında yer alan ve , bilindiği üzere çatısı altında yer alıyor. Facebook, Instagram'ı 2012'de, WhatsApp'ı ise 2014'te satın almıştı. Hergün binlerce mesajın atıldığı, medya içeriklerinin paylaşıldığı her iki platformla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. WhatsApp ve Instagram'ın ismi değişecek. Facebook böyle bir karar aldı. Peki WhatsApp ve Instagram'ın yeni adı ne olacak? İşte detaylar...

ve son dönemlerde tartışmalarla gündeme geliyor. Instagram'ın beğeni veya diğer adıyla like sayısını kaldırması, büyük tartışmalara neden oldu. Kimi kullanıcılar bu durumun iyi olduğunu savunurken, kimileri ise yanlış bir adım olarak yorumluyor.

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