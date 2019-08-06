Dünyanın en popüler futbol oyunlarından biri olan FIFA 20 için minimum sistem gereksinimleri açıklandı. Eylül ayından sonra raflardaki yerini alması beklenen yeni oyun, bakın hangi yeniliklerle geliyor?
FIFA 20 ile birlikte EA uzun bir aranın ardından sistem gereksinimlerinde kayda değer bir değişikliğe gitti. FIFA 17'den bu yana minimum sistem gereksinimlerini aynı tuttuğu dikkat çeken şirket, bu oyunda pek çok yeni özelliği oyuncularla buluşturmaya hazırlanıyor. Oyunun yeniliklerine geçmeden önce sistem gereksinimlerine bakalım:
Minimum sistem gereksinimleri:
İşletim sistemi: 64-bit Windows 7/8.1/10
İşlemci: AMD Phenom II X4 965, Intel Core i3-2100 veya dengi
Bellek: 8GB
Ekran Kartı: AMD Radeon HD 7850 2GB, NVIDIA GTX 660 2GB veya dengi
Sabit Disk: En az 50 GB boş alan
Önerilen sistem gereksinimleri
İşletim sistemi: Windows 10 - 64-Bit
İşlemci: AMD FX 8150, Intel i5-3550 veya dengi
Bellek: 8GB
Ekran Kartı: AMD Radeon R9 270X, NVIDIA GeForce GTX 670 veya dengi
Sabit Disk: En az 50 GB boş alan
FIFA 20 İLE GELECEK YENİLİKLER
FIFA 20, EA Sports'un Konami karşısına koyacağı en yeni oyunu olacak. Uzun süredir üzerinde çalışılan oyun için son hazırlıklar yapılırken, oyunun bazı özellikleri de belli oldu. FIFA 20'ye sokak futbolu ekleniyor. Volta ismindeki bu modda, büyük stadyum yerine sokak futbolu sahalarında maç yapacağız. Volta modunun online ve hikaye özellikleri de bulunacak. Volta haricinde büyük bir yenilik olmasa da küçük değişiklikler ile oynanış deneyiminin arttırıldığı belirtiliyor. Yapay zekada iyileştirme gerçekleştirilirken ve Ultimate Team'in çeşitlendirmeler yapılmış.
27 Eylül'de satışa sunulması planlanan yeni oyunun fiyatları da belli oldu.
FIFA 20 Xbox One fiyatları:
Standart Edition – 427,50 TL
Champions Edition – 558 TL
Ultimate Edition – 627 TL
FIFA 20 PS4 Fiyatları:
Standart Edition – 429 TL
Champions Edition – 559 TL
Ultimate Edition – 609 TL
FIFA 20 PC Fiyatları:
Standart Edition – 60 Euro
Champions Edition – 80 Euro
Ultimate Edition – 90 Euro
(Hürriyet)