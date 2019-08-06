FIFA 20 ile birlikte EA uzun bir aranın ardından sistem gereksinimlerinde kayda değer bir değişikliğe gitti. FIFA 17'den bu yana minimum sistem gereksinimlerini aynı tuttuğu dikkat çeken şirket, bu oyunda pek çok yeni özelliği oyuncularla buluşturmaya hazırlanıyor. Oyunun yeniliklerine geçmeden önce sistem gereksinimlerine bakalım:

Minimum sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi: 64-bit Windows 7/8.1/10

İşlemci: AMD Phenom II X4 965, Intel Core i3-2100 veya dengi

Bellek: 8GB

Ekran Kartı: AMD Radeon HD 7850 2GB, NVIDIA GTX 660 2GB veya dengi

Sabit Disk: En az 50 GB boş alan

Önerilen sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 10 - 64-Bit

İşlemci: AMD FX 8150, Intel i5-3550 veya dengi

Bellek: 8GB

Ekran Kartı: AMD Radeon R9 270X, NVIDIA GeForce GTX 670 veya dengi

Sabit Disk: En az 50 GB boş alan

FIFA 20 İLE GELECEK YENİLİKLER

FIFA 20, EA Sports'un Konami karşısına koyacağı en yeni oyunu olacak. Uzun süredir üzerinde çalışılan oyun için son hazırlıklar yapılırken, oyunun bazı özellikleri de belli oldu. FIFA 20'ye sokak futbolu ekleniyor. Volta ismindeki bu modda, büyük stadyum yerine sokak futbolu sahalarında maç yapacağız. Volta modunun online ve hikaye özellikleri de bulunacak. Volta haricinde büyük bir yenilik olmasa da küçük değişiklikler ile oynanış deneyiminin arttırıldığı belirtiliyor. Yapay zekada iyileştirme gerçekleştirilirken ve Ultimate Team'in çeşitlendirmeler yapılmış.

27 Eylül'de satışa sunulması planlanan yeni oyunun fiyatları da belli oldu.

FIFA 20 Xbox One fiyatları:

Standart Edition – 427,50 TL

Champions Edition – 558 TL

Ultimate Edition – 627 TL

FIFA 20 PS4 Fiyatları:

Standart Edition – 429 TL

Champions Edition – 559 TL

Ultimate Edition – 609 TL

FIFA 20 PC Fiyatları:

Standart Edition – 60 Euro

Champions Edition – 80 Euro

Ultimate Edition – 90 Euro

(Hürriyet)