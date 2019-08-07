Google servisleri ve uygulamaları üstünde yeniliklere, eklemelere, çıkarmalara devam ediyor. Geçtiğimiz günlere Google, Trips uygulamasını sonlandırmıştı. Mountain View merkezli teknoloji devi bazı zamanlar da sürpriz yenilikler yapabiliyor. Google son olarak Görseller aracının görünümünde değişiklik yaptı. Artık Görseller'de herhangi bir görselin üstünde tıklarsanız, sonuç ekranın sağ tarafında gösteriliyor. Tabii ki başka yenilikler de var.
Son aylarda görsel arama giderek önem kazandıkça "Google Görseller" birçok güncelleme görmüştü. Bu güncellemelere bir yenisi daha eklendi. Yeni gelen güncelleme ile Google Görseller'e bir yan panel eklendi ve tıkladığınız görseller ekranın sağ tarafında görünmeye başladı.
Yenilenen Google Görseller ile birlikte herhangi bir görsele tıkladığınızda, ekranın sağ tarafında görünen görselin altında görüntüyle bağlantılı diğer görselleri görebiliyorsunuz. Ayrıca Google, size ürün bilgisi ve görselle ilgili birçok bağlantıyı da aynı ekranda öneriyor.
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