Son aylarda görsel arama giderek önem kazandıkça "Google Görseller" birçok güncelleme görmüştü. Bu güncellemelere bir yenisi daha eklendi. Yeni gelen güncelleme ile Google Görseller'e bir yan panel eklendi ve tıkladığınız görseller ekranın sağ tarafında görünmeye başladı.

Yenilenen Google Görseller ile birlikte herhangi bir görsele tıkladığınızda, ekranın sağ tarafında görünen görselin altında görüntüyle bağlantılı diğer görselleri görebiliyorsunuz. Ayrıca Google, size ürün bilgisi ve görselle ilgili birçok bağlantıyı da aynı ekranda öneriyor.