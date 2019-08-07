Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung, saatler sonra geliştirdiği en yeni ve iyi telefonları sahneye çıkaracak. Galaxy Note 10 ve üst modeli Galaxy Note 10 Plus olmak üzere iki farklı telefonun duyurusunu yapacak olan şirket, etkinliği New York'ta yapacak. Tanıtım öncesinde Galaxy Note 10'la ilgili bugüne kadar internete sızan bilgileri sizler için topladık; Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10 Plus'ın muhtemel özelliklerini bir araya getirdik.