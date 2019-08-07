Samsung Galaxy Note 10 için geri sayım başladı! Galaxy Note 10 hakkında bugüne kadar bilinen her şey...
Samsung Galaxy Note 10 bugün tanıtılacak. Daha önce yayınlanan raporlarda Note 10'un tek model olacağı iddia ediliyordu. Ancak farklı kaynaklar ve sızıntılarla birlikte Note 10'la birlikte Note 10 Plus modelinin de olduğu ortaya çıktı. Bu akşam saatlerinde Samsung düzenleyeceği etkinlikle birlikte Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10 Plus modellerini tanıtacak. Peki merakla beklenen telefonların özellikleri nedir? Neler sunacaklar? Eski modellere karşı nasıl yeniliklerle tüketici karşısına çıkacaklar? İşte Galaxy Note 10 ve Note 10 Plus hakkında şimdiye kadar bilinenler...
Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung, saatler sonra geliştirdiği en yeni ve iyi telefonları sahneye çıkaracak. Galaxy Note 10 ve üst modeli Galaxy Note 10 Plus olmak üzere iki farklı telefonun duyurusunu yapacak olan şirket, etkinliği New York'ta yapacak. Tanıtım öncesinde Galaxy Note 10'la ilgili bugüne kadar internete sızan bilgileri sizler için topladık; Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10 Plus'ın muhtemel özelliklerini bir araya getirdik.
ETİKETLER: