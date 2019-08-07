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10 için geri sayım başladı! Galaxy Note 10 hakkında bugüne kadar bilinen her şey...

SAMSUNG GALAXY NOTE 10 İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI!
7 Ağustos 2019, Çarşamba Güncelleme : 09:44:41

10 bugün tanıtılacak. Daha önce yayınlanan raporlarda Note 10'un tek model olacağı iddia ediliyordu. Ancak farklı kaynaklar ve sızıntılarla birlikte Note 10'la birlikte Note modelinin de olduğu ortaya çıktı. Bu akşam saatlerinde Samsung düzenleyeceği etkinlikle birlikte Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10 Plus modellerini tanıtacak. Peki merakla beklenen telefonların özellikleri nedir? Neler sunacaklar? Eski modellere karşı nasıl yeniliklerle tüketici karşısına çıkacaklar? İşte Galaxy Note 10 ve Note 10 Plus hakkında şimdiye kadar bilinenler...

merkezli teknoloji üreticisi , saatler sonra geliştirdiği en yeni ve iyi telefonları sahneye çıkaracak. 10 ve üst modeli Galaxy Note olmak üzere iki farklı telefonun duyurusunu yapacak olan şirket, etkinliği 'ta yapacak. Tanıtım öncesinde Galaxy Note 10'la ilgili bugüne kadar internete sızan bilgileri sizler için topladık; Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10 Plus'ın muhtemel özelliklerini bir araya getirdik.

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