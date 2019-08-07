Ajansın 7 üyeden oluşan yönetim kurulu Erdoğan tarafından atandı. Resmi Gazete'deki atama kararına göre, eski Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürü Serdar Hüseyin Yıldırım, Ajansın Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

Yönetim kurulunda, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uzay Mühendisliği Bölümünün kurucularından Prof. Dr. Yurdanur Tulunay, TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Müdürü Prof. Dr. Sacit Özdemir, TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Lokman Kuzu, NASA'nın Mars projesinde görev alan Dr. Ahmed Akgiray, STM Savunma Sistemleri AŞ Genel Müdürü Murat İkinci ile TÜRKSAT Genel Müdürü Cenk Şen yer aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle atanan Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla belli oldu. 'Milli teknoloji, güçlü sanayi' vizyonumuzu uzay ve havacılık alanında hayata geçirecek yıldız kadromuzla Türkiye'yi uzay ligine taşıyacağız." ifadesini kullandı.

Yönetim kurulunun tarihi bir misyon üstlendiğini kaydeden Varank, "Yaklaşık 20 yıldır Türkiye'nin gündeminde olan Türkiye Uzay Ajansının ilk yöneticileri olan arkadaşlarımızın sorumluluk bilinciyle hareket edeceğinden şüphe duymuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV SÜRESİ 3 YIL

Ajansın kuruluş mevzuatına göre, başkan dışındaki yönetim kurulu üyelerinin görev süresi 3 yıl olacak. Görev süresi biten üyeler yeniden seçilebilecek. Her ay en az bir kere toplanacak yönetim kurulunun çalışma usul ve esasları, Ajans tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenecek.

Ajansın kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde bulunan Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü kapatılmıştı. Söz konusu Genel Müdürlüğün başındaki isim Serdar Hüseyin Yıldırım, Türkiye Uzay Ajansının Başkanı olarak görevlendirildi.