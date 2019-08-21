1.5 milyardan fazla kullanıcısıyla dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'a uzun zamandır beklenen özellikler nihayet gelmeye başladı. WhatsApp'ın uzun zamandır üzerinde çalıştığı dört yeni özelliğin hizmete sunulmasıyla kullanıcılar, yenilenmiş bir WhatsApp deneyimi yaşamaya başlayacaklar.

WhatsApp'ın kullanıma sunacağı özelliklerden sadece bir tanesinin çok ciddi bir işlevi yok ancak buna rağmen diğer üç özellik, anlık mesajlaşma uygulamasına büyük yenilikler getiriyor. Dilerseniz WhatsApp'ın kullanıma sunulan özelliklerine yakından bakalım.