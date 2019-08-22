David Dobrik, 13 milyon aboneye sahip bir YouTuber ve oldukça da tanınıyor. Dobrik, yeni Need For Speed oyunu Heat'in tanıtımı için EA ile işbirliği yaptı. Dobrik, bir başka YouTuber olan ve 2 milyon takipçisi bulunan, kendisinin de orijinal ekibinde yer alan yakın arkadaşı Heath Hussar'a EA'den gelen Lamborghini Huracan'ı hediye etti. Huracan, Lamborghini'nin amiral gemisi modeli değil, o rol Aventador'a ait ancak bu otomobil de hiç de azımsanacak bir araç değil. Aracın ABD'deki fiyatı 200 bin doların üzerinde.

EN BAŞTA İNANMADI!

20 Ağustos'ta David Dobrik tarafından yüklenen videoda, Dobrik ilk olarak diğer arkadaşlarının hediyelerini veriyor. Son olarak da Hussar'a yepyeni Lamborghini'yi dev bir kırmızı kurdeleyle hediye ediyor.

İlk olarak kendisine bu aracın hediye edildiğine inanmayan Heath, arkadaşlarının kendisine bir eşek şakası yapmadığından emin olduğunda ise gözyaşlarına boğuluyor.

Video, 15 saatten kısa sürede 5 milyon defa izlendi ve genel olarak izleyiciler, yakın zamanda evlenecek olan Heath'in seçilmiş olmasından dolayı memnun olduklarını gösterdi.

Heath, Dobrik hayranları arasında da özel bir yere sahip ve seyirciler bu karardan dolayı attıkları mesajlarla desteklerini gösterdiler. Bir kullanıcı, "Bana Lamborghini verselerdi ağlardım. Heath'e Lamborghini verildiğini görmek ise beni daha çok ağlattı" derken bir başka kullanıcı ise "Heath, vlog ekibinden arabayı en çok hak eden oldu. Onun için çok mutluyum" dedi.

Dobrik'in takipçilerine de bir hediyesi var. Need For Speed Heat Studio programından modifiyeli arabasının fotoğrafını gönderen 10 kullanıcı, YouTuber ile görüntülü konuşabilecek. (Webtekno)