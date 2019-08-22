Aylarca süren beklemeden ve birkaç geçici gösterimden sonra Play Store artık Materyal Teması'na kavuştu ve Android'de resmi olarak yayınlandı. Geçtiğimiz haftalarda birçok kullanıcıya süreli bir şekilde gösterilmiş tema, artık tüm Android telefonlarda mevcut duruma geldi. Şirket ayrıca temadaki önemli değişiklikleri de belirtti.

Tamamıyla yeniden revize edilmiş tasarım, Play Store'un ayda 2 milyar kullanıcıya ulaşmasıyla birlikte geldi. Materyal Teması'nın ve birkaç kullanıcıya dönük güncellemelerin en büyük amacı, "Çeşitli kullanıcı gruplarının uygulama keşfetmelerini ve erişilebilirliklerini geliştiren daha temiz, daha özel hissettiren bir Store yaratmak" olarak belirtildi.