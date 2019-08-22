Google Play Store 'Materyal Tasarım'a geçti!
Eğer herhangi bir uygulama indirmek için Google Play Store'a girip, değiştiğini görürseniz şaşırmayın! Google'ın uygulama mağazası Google Play Store nihayet Materyal Tasarım'a geçti. Bir süreden beridir Materyal Tasarım'ın Play Store'a gelmesi bekleniyordu. Daha önce birkaç kez kullanıcılar tarafından da görülen tasarım, resmi olarak dağıtıldı.
Aylarca süren beklemeden ve birkaç geçici gösterimden sonra Play Store artık Materyal Teması'na kavuştu ve Android'de resmi olarak yayınlandı. Geçtiğimiz haftalarda birçok kullanıcıya süreli bir şekilde gösterilmiş tema, artık tüm Android telefonlarda mevcut duruma geldi. Şirket ayrıca temadaki önemli değişiklikleri de belirtti.
Tamamıyla yeniden revize edilmiş tasarım, Play Store'un ayda 2 milyar kullanıcıya ulaşmasıyla birlikte geldi. Materyal Teması'nın ve birkaç kullanıcıya dönük güncellemelerin en büyük amacı, "Çeşitli kullanıcı gruplarının uygulama keşfetmelerini ve erişilebilirliklerini geliştiren daha temiz, daha özel hissettiren bir Store yaratmak" olarak belirtildi.
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