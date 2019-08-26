Burbank, California ve Durham, North Carolina stüdyoları bulunan Insomniac Games, PlayStation'ın oldukça başarılı Spyro the Dragon, Ratchet & Clank ve Resistance gibi serilerin arkasındaki ödüllü oyun stüdyosu. Son olarak Insomniac Games, SIE ve Marvel Games iş birliğinde Marvel's Spider-Man'i geliştirerek 2018'in beğenilen PS4 oyununa imza attı. Marvel's Spider-Man, 28 Temmuz 2019 itibarıyla dünya çapında 13.2 milyon kopya satmayı başardı.

Stüdyonun imzası haline gelen mizah ve interaktif dünyalar yaratmaya ek olarak Insomniac Games, çalışanları için elverişli çalışma alanı yaratma konusundaki kültürüyle de biliniyor. Bu konuda 2005'ten beri kazandığı 20 ödül bulunuyor.

Insomniac Games ile SIE arasında ilişki 20 yıllık bir süreci kapsıyor. Insomniac Games'in satın alımla birlikte dönem sonu günlük işleri SIE WWS San Mateo stüdyosu tarafından yürütülecek. Satın alımın tamamlanması yasal onaylara ve bazı koşullara tabi. Satın alma bedeli dahil finansal şartlar, yapılan sözleşmenin yükümlülükleri gereği açıklanmadı. (Hürriyet)