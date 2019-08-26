Sosyal medyadaki yeni dolandırıcılık yöntemi ‘finansal kölelik' tehlikesi

Son dönemde sosyal medyada yeni bir mesaj dikkat çekiyor. Kullanıcılara 'Merhaba, finansal köleniz olabilir miyim' şeklinde mesajlar gönderiliyor. Kendilerini 'finansal köle' olarak adlandıran şahıslar sahip veya sahibe olarak tanımladıkları efendilerinin maddi ihtiyaçlarını karşılamak üzere sosyal medya üzerinden kişilerle irtibata geçiyor. Siber güvenlik araştırmacıları kurulan ilişkilerde şantaj, tehdit ve dolandırıcılık gibi davalara konu olan pek çok tehlikeyi de beraberinde getirebileceği konusunda vatandaşları uyardı.