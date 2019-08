DAT dosyası nasıl açılır? DAT dosyası nedir?

DAT dosyası çoğu kullanıcı tarafından bilinmez ancak sık sık karşımıza çıkar. DAT dosyaları genellikle mail sunucuları tarafından oluşturulmaktadır. Bunun yanında diğer birçok Windows programı da DAT dosyalarını oluşturabilir. Bu yüzden, isim vermezse, metin, resim, film ya da tamamen farklı bir şeyle uğraştığınızı söylemek zordur.

Bilinmeyen bir kaynaktan bir DAT dosyasının nasıl açılacağı konusunda öneride bulunmak zordur, çünkü dosyanın orijinal kaynağına bağlı olarak çok fazla seçenek vardır. Ancak bir Word belgesi almanız gerektiğini ve aldığınız şeyin DAT dosya uzantılı bir belge olduğunu varsayalım. Temel olarak, bu dosyayı açmak için iki basit seçeneğiniz var.

Seçenek 1: Dosya Uzantısını Değiştirin

İlk önce, dosya uzantısını değiştirmeyi deneyebilirsiniz. Windows'ta dosya uzantılarını görmemeniz durumunda, DAT dosyanızı içeren klasöre gidin. Dosya Gezgini'nde, Görünüm sekmesine geçin ve Seçenekler'i tıklayın. Klasör Seçenekleri penceresinde, Görünüm sekmesine bir kez daha geçin ve bilinen dosya türleri için Uzantıları gizle seçeneğinin işaretini kaldırın.

Şimdi dosyanızı geri döndürebilir ve dosya uzantısını .dat'tan .doc olarak değiştirebilir ve sonra dosyayı Microsoft Word kullanarak açabilirsiniz.

Seçenek 2: Dosyayı Aç

İkinci olarak, DAT dosyasını Microsoft Word veya Not Defteri ile veya orijinal dosyayı oluşturduğundan şüphelendiğiniz başka bir programla açmayı deneyebilirsiniz. Bunu yapmak için DAT dosyasına sağ tıklayın, menüden Birlikte Aç'ı seçin ve listeden bir uygulama seçin. Önerilen programları dışındaki programları göstermek için Diğer uygulamalar'ı tıklatabilirsiniz.

DAT dosyalarını bu programla ilişkilendirmek istiyorsanız (önerilmez), .dat dosyalarını açmak için her zaman bu uygulamayı kullanın.

Yukarıdaki seçeneklerin her ikisi de, sizi yanlış programda açtığınızdan, anlamsızca dolu bir dosyaya bırakabilir. Ancak, gerçekte ne tür bir dosya olduğunu anlayabilirsiniz. Örneğin, asıl olarak Not Defteri'nde bir video dosyası olan bir DAT dosyası açtıysanız, bunun aslında bir resim olduğuna dair bir ipucu bulabilirsiniz. Dosyayı ilgili programda açmayı deneyin ve bunun size daha iyi sonuç verip vermeyeceğini görün.