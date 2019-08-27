Windows'ta Bluetooth'u açarak bağlanabileceğiniz araçların keyfini çıkarabilirsiniz. Windows 10' kullanıcıların alışması biraz zaman almış, hatta birçok kullanıcının da tepkisini çekmişti. Ancak gün geçtikçe Windows 10 daha popüler bir hale gelmeye başladı. Bu sistemin önceki Windows işletim sistemlerine göre birçok avantajı var. Windows 10'da Bluetooth kullanmak da her zamankinden daha faydalı. Bilgisayarınızı daha geniş teknoloji ekosisteminize entegre etmenize olanak sağlar. Bluetooth'u Windows 10'da nasıl açacağınızı bilmek istiyorsanız veya Bluetooth'unuzun neden Windows 10'da çalışmadığından emin değilseniz, okumaya devam edin.

Windows 10'da Bluetooth Nasıl Açılır

Windows 10, diğer Bluetooth aygıtları gibi çalışır. Makinenizi başka bir Bluetooth özellikli gadget ile eşleştirmeden önce, bilgisayarınızı keşfedilebilir kılmanız gerekir.

Bluetooth'u Windows'ta açmak istiyorsanız, size uygun iki seçeneğiniz vardır.

1. Eylem Merkezini Kullanarak Bluetooth'u Açın

Windows Eylem Merkezi'ndeki uygun döşemeyi kullanarak Bluetooth özelliğini açıp kapatabilirsiniz.

Eylem Merkezine erişmek için, görev çubuğunun en sağındaki konuşma balonu gibi görünen simgeye tıklayın. Bluetooth hemen görünmüyorsa döşemelerin tam listesini görmek için Genişlet seçeneğine tıklamanız gerekebilir.

Bluetooth simgesine tıkladığınızda döşeme etkin olduğunu belirtmek için maviye döner. Döşeme ayrıca Bağlı Değil mesajı veya bilgisayarınızın bağlı olduğu cihazın adını da görüntüler.

2. Ayarlar Menüsünü Kullanarak Bluetooth'u Açın

Ayarlar menüsünü kullanarak Bluetooth 10'u Windows 10'da da açabilirsiniz. Bunu yapmak için, aşağıdaki basit adım adım talimatları izleyin:

Başlat menüsünü açın.

Menünün sol tarafındaki Ayarlar simgesine tıklayın.

Cihazlar> Bluetooth ve diğer cihazlar'a gidin.

Bluetooth geçişini bulun.

Açık konumuna kaydırın.

Windows'ta Bluetooth'u etkinleştirmek için hangi yaklaşımı kullandığınıza bakılmaksızın, açıldığında görev çubuğunda bir Bluetooth simgesi belirir. Bluetooth ayarlarına hızlı bir şekilde erişmek, dosya göndermek ve yeni cihazları eşleştirmek için kullanabilirsiniz.



