Yurtdışından akıllı telefon alıp, bunu Türkiye'de kullanmak isteyenlerin planları geçen aylarda çıkan düzenlemeyle değişti. Çünkü IMEI numarası kaydettirilecek pasaportla, SIM kartın sahibinin aynı kişi olması gerekiyor. Başkasının pasaportuna IMEI kaydettirme dönemi resmen bitti. Yani yakınlarınızın akıllı telefonlarını bile kendi pasaportunuza kaydettiremiyorsunuz. 30 Mayıs itibariyle hayata geçirilen bu değişiklikle aynı zamanda 2 yılda bir olan telefon kaydettirme hakkı 3 yıla yükseltildi. Ancak yapılan düzenlemeden kaçmayı başaran ve bunu bir gelir kapısı yapan uyanıklar da yok değil.