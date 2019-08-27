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Yurtdışı telefonlarda kayıt uyanıklığı! Aman dikkat! kaydı için bakın ne yapıyorlar...

YURTDIŞI TELEFONLARDA KAYIT UYANIKLIĞI!
27 Ağustos 2019, Salı Güncelleme : 10:57:23

'ta hayata geçirilen düzenlemeyle yurtdışından getirilen telefonların kaydında, pasaport sahibiyle mobil iletişim hattı sahibinin aynı kişi olması gerekiyor. Uyanıklar ise devrede. öncesinde 'ye giriş yapmış kişilerin pasaportlarına kayıt yaptıran uyanıklar, işlem için en az 1.750 TL talep ediyor.

Yurtdışından alıp, bunu 'de kullanmak isteyenlerin planları geçen aylarda çıkan düzenlemeyle değişti. Çünkü numarası kaydettirilecek pasaportla, SIM kartın sahibinin aynı kişi olması gerekiyor. Başkasının pasaportuna IMEI kaydettirme dönemi resmen bitti. Yani yakınlarınızın akıllı telefonlarını bile kendi pasaportunuza kaydettiremiyorsunuz. itibariyle hayata geçirilen bu değişiklikle aynı zamanda 2 yılda bir olan telefon kaydettirme hakkı 3 yıla yükseltildi. Ancak yapılan düzenlemeden kaçmayı başaran ve bunu bir gelir kapısı yapan uyanıklar da yok değil.

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