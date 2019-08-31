Android güvenli mod, isminden de rahatlıkla anlaşılabileceği üzere Android işletim sistemli akıllı telefonlarda kurtarma, koruma gibi amaçlar ile var olan ve işletim sisteminin fabrika ayarlarında bulunan bir çeşit güvenlik modülüdür. Android işletim sisteminin birtakım karmaşıklarının önüne geçilmesi amacıyla kullanılan güvenli modun kullanım amacının detayları hakkında soru işaretleri mevcut. Bu soru işaretlerini gidermek amacıyla Android güvenli mod ne işe yarar konusuna değindik.

Android güvenli mod ne işe yarar?

Bilinçsiz bir şekilde yüklenip yanlış kullanılan uygulamalar işletim sistemine zarar verebiliyor. Bu zarar neticesinde birtakım problemler ortaya çıkabiliyor. Bu gibi durumlarda sistemin kimi zaman otomatik olarak devreye soktuğu güvenli modun bazı durumlarda ise kullanıcıların kendileri tarafından aktif hale getirilmesi gerekiyor. Güvenli modun devreye girmesiyle birlikte telefon ekranında sağ alt köşesinde güvenli mod yazısı çıkar.

Güvenli modun aktif hale getirilmesiyle birlikte sorun yaratması muhtemel uygulamalar daha güvenli bir şekilde açılabilir, yapılacak olan işlemler güvenli mod sayesinde çok daha güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilir.

Android güvenli mod nasıl açılır?

Android işletim sistemiyle çalışan onlarca marka telefon ve bu markaların sayısız modeli bulunuyor. Dolayısıyla her telefonda güvenli mod açma işlemi aynı adımlardan oluşmuyor. Bu sebeple en doğru bilgi için telefonunuzun kullanım kılavuzunu incelemenizde fayda var. Fakat yine de genel olarak benzerlik gösteren Android güvenli mod açma işleminin Samsung Galaxy model telefonlarda nasıl işlediğini aşağıda paylaştık:

İlk adımda telefonunuzu kapatmanız gerekiyor.

Telefonunuzu başlatmak için güç düğmesine basılı tutun.

Telefonunuz güvenli modda açılana dek menü tuşuna basılı tutun.