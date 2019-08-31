Dirt Rally sistem gereksinimleri neler? Dirt Rally kaç GB yer kaplıyor?

Yarış oyunları arasında oldukça önemli bir yer edinen Dirt serisi oyuncuların en çok tercih ettikleri yarış oyunları arasında yer alıyor. Gerçekçi oynanış hissiyatı ve grafikleri ile 2015 yılında çıkmasına rağmen hala günümüzde de çokça oyunsu sayısına sahip olan Dirt Rally'nin sistem gereksinimleri neler? Dirt Rally kaç GB yer kaplıyor? İşte bu soruların yanıtları…

7 Aralık 2015'de piyasaya sürülen Dirt Rally, birçok platforma aynı anda çıkan bir yarış oyunudur. Yarış oyunları arasında en çok tercih edilen serilerden olan Dirt Rally'nin yayıncıları Codemasters ve Feral Interactive'dir. Peki, Dirt Rally sistem gereksinimleri neler? Dirt Rally kaç GB yer kaplıyor? İşte bu soruların yanıtları…

DİRT RALLY SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Önerilen sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7, Windows 8, Windows 10'un 64 bit versiyonları

İşlemci: AMD FX Series veya Intel Core i3 Series

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: 1GB of VRAM'li AMD HD5450 veya Nvidia GT430 ya da Intel HD4000 (DirectX 11 ekran kartı gereklidir)

DirectX: Sürüm 11

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7, Windows 8, Windows 10'un 64 bit versiyonları

İşlemci: AMD FX-8150 veya Intel Core i5 4670K

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: AMD R9 290 veya Nvidia GTX780

DirectX: Sürüm 11

DİRT RALLY KAÇ GB YER KAPLIYOR?

Dirt Rally'i bilgisayarınıza kurmanız için 50 GB yere ihtiyacınzı bulunmaktadır.