Vodafone puan sistemi sayesinde biriken puanlarınız doğrultusunda Vodafone tarafından belirlenen akıllı cihazları satın almak mümkün. Puan sisteminde kullanıcıların puanları, hatlarını nasıl kullandıklarına göre şekillenir. Kişinin adına kayıtlı olan tüm hatlar sistem üzerinde sorgulanır. Yapılan sorgulama neticesinde bir puan belirlenir.

Vodafone puanımı nasıl öğrenirim?

Vodafone puanınızı öğrenmek için iki farklı yöntem bulunuyor. Bunlardan ilki cep merkezlerine gidip müşteri temsilcisine talebinize iletmek. Diğer yöntem için ise müşteri hizmetlerini aramak gerekiyor.

Cep merkezinde Vodafone puanını öğrenmek için:

Cep merkezine giderek sizinle ilgilenen temsilciye puanınızı öğrenmek istediğiniz yönündeki talebinizi iletin.

Cep merkezinde şahsınıza ait puan bilgisi çıkartılır.

Puanınıza gören satın almanız mümkün olan telefonların bilgisi tarafınızla paylaşılır.

Aynı işlemi müşteri hizmetlerini arayıp doğrudan müşteri temsilcisi ile iletişime geçerek gerçekleştirmek istiyorsanız; 0 (542) 542 00 00'ı arayabilirsiniz.