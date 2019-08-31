İnternet teknolojileri sayesinde hayatımızı kolaylaştıran mobil uygulamalar bu özelliklerinin yanı sıra kişisel verilerin güvenliği gibi sorunlar doğuruyor. Bu gibi sorunların önüne geçmek amacıyla sürekli olarak geliştirilen Whatsapp'ın bu amaç doğrultusunda özel hayatın gizliliğini korumak konusundaki en önemli bileşeni güvenlik kodu. Peki bu kodun anlamı? Neden değişiyor?

Whatsapp güvenlik kodunun değişmesi ne anlama geliyor?

Her bir kullanıcıya özel olarak oluşturulan güvenlik kodu, otomatik bir şekilde meydana gelen ve benzeri olan bir tür şifredir. Whatsapp'a uygulamasını telefonunuza indirmenizle birlikte oluşan güvenlik kodu, aynı zamanda telefonunuzdaki mevcut uygulamayı silip yeniden yüklemeniz halinde de baştan oluşturulur. Bu durumda uygulama telefonunuz için yeni bir kod belirler. Dolayısıyla Whatsapp güvenlik kodunu değiştirmek veya devre dışı bırakmak, kullanıcıların kendi başlarına yapmalarının mümkün olduğu işlemler değildir; kod, sistem tarafından otomatik olarak belirlenir.