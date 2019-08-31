Günümüz itibarıyla neredeyse dünyanın en ücra köşelerinde dahi aktif olarak kullanılan bir uygulama haline gelen ve kullanıcı ağı milyarları aşan Whatsapp, temel kullanım amacı doğrultusunda değerlendirildiği takdirde anlık mesajlaşma uygulamasıdır. Fakat Whatsapp’da mesajlaşmanın yanı sıra konum paylaşma, medya gönderme gibi pek çok özellik bulunuyor. Öte yandan uygulamanın kullanıma açıldığı tarihlerde yalnızca iki kişi arasında sohbet gerçekleştirilebilirken bugün çok sayıda insan grup üzerinden iletişim kurabiliyor, hem yazılı, hem sesli hem de görüntülü iletişim kurabiliyor. Oldukça geniş yelpazede her yaştan ve her sosyoekomik sınıftan insanın Whatsapp’ı bu kadar aktif olarak kullanmasının en önemli sebebi uygulamanın ücretsiz olması da bir diğeri de güvenilir olması. Uygulamanın güvenlik açısından endişe duyulmadan kullanılması amacıyla oluşturulan güvenlik kodu belirli periyotlarda otomatik olarak değişiyor. Peki bu ne anlama geliyor? İşte Whatsapp güvenlik kodu değişti ne demek sorusunun cevabı…
İnternet teknolojileri sayesinde hayatımızı kolaylaştıran mobil uygulamalar bu özelliklerinin yanı sıra kişisel verilerin güvenliği gibi sorunlar doğuruyor. Bu gibi sorunların önüne geçmek amacıyla sürekli olarak geliştirilen Whatsapp'ın bu amaç doğrultusunda özel hayatın gizliliğini korumak konusundaki en önemli bileşeni güvenlik kodu. Peki bu kodun anlamı? Neden değişiyor?
Whatsapp güvenlik kodunun değişmesi ne anlama geliyor?
Her bir kullanıcıya özel olarak oluşturulan güvenlik kodu, otomatik bir şekilde meydana gelen ve benzeri olan bir tür şifredir. Whatsapp'a uygulamasını telefonunuza indirmenizle birlikte oluşan güvenlik kodu, aynı zamanda telefonunuzdaki mevcut uygulamayı silip yeniden yüklemeniz halinde de baştan oluşturulur. Bu durumda uygulama telefonunuz için yeni bir kod belirler. Dolayısıyla Whatsapp güvenlik kodunu değiştirmek veya devre dışı bırakmak, kullanıcıların kendi başlarına yapmalarının mümkün olduğu işlemler değildir; kod, sistem tarafından otomatik olarak belirlenir.