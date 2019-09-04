Geekbench performans testinde keşfedilen bir cihaz, iOS 13.1 ile çalışıyor ve N104AP anakart koduna sahip. Mayıs ayında Bloomberg tarafından yayınlanan raporda, yeni nesil iPhone XR'nin bu anakart kodunu taşıyacağı belirtiliyordu.

ÖNEMLİ DETAYLAR

Ek olarak telefon iPhone 12,1 model numarasını taşıyor. Tek çekirdek testinden 5415, çoklu çekirdek testinden ise 11294 puan alındığını görüyoruz. Bu testin iPhone 11'e ait olması önemli detayları gözler önüne serdi.

İlk göze çarpan detaylardan birisi, 4 GB RAM. iPhone XR modelinde 3 GB RAM'e yer veren Apple'ın yeni uygun fiyatlı iPhone modelinde 4 GB RAM'e yer vereceğini daha önce sizlere duyurmuştuk.

Apple A13 Bionic işlemcinin özellikleri halen bilinmiyor. Ancak, beklentiler iki yüksek performans ve dört yüksek verimlilik sunan sunan işlemci çekirdeği sayesinde A12 ile benzer şekilde altı çekirdekli bir işlemci olacağı yönünde.