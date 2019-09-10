Apple her yıl ABD'de alışveriş sezonundan önce iPhone'un yeni modelini açıklıyor. Son yıllarda sürpriz pek olmasa da yine de detayları herkes merak ediyor. "Apple sürpriz sever" sözünü daha önce birkaç kez çalışanların ağzından duydum. Toplantı davetleri bile genelde 10 gün önceden gelir. Hep söylenen "Apple sürprizleri sever" sözü olur. Peki gerçekten bu doğru mu? Çöpleri karıştırılan, aldığı patentler ve tedarik zinciri gözlem altına alınan, tepesinde drone bile uçurulan şirketin konuşulmasının sebebi; MERAK olmalı. Kullanan kullanmayan pek çok kişi Apple ile ilgili gelişmelere kayıtsız kalamıyor. En çok izlenen, en çok takip edilen haberler Apple ve iPhone markası üzerine.. Nasıl olsa arama motoruna selam çakmadan haber yapan haber sitesi ve gazete kalmadı.

3 KAMERA 3 MODEL

İşte bütün bu olayların arasında biz yeni iPhone'un izini sürmeye devam edeceğiz. Kamerasından işlemcisine, işletim sisteminden ekranına merak edilen çok konu var. Önce isminden başlayalım. iPhone 11 ile ilgili en çok konuşulan giriş seviyesinde Phone 11R, iPhone 11Pro ve iPhone 11Max adını taşıyan 3 farklı model olacağı yönünde. MacBook Pro ve iPad Pro isimlerinden sonra iPhone 11 Pro beklentisi doğal. Evet işlemci ve işletim sistemi güncellemesi çok sürpriz değil. Hatta fotoğrafları sıkça paylaşılan 3 kameralı arka yüzey de öyle sürpriz değil. Bu kez 3 kamera arkada üst sol yanda kare camın arkasına yerleştirilmiş gibi. Düşük ışık başarısını artırmak için kullanılan kameranın yeni düzeni kılıf değiştirmek zorunda bırakacak.

5G UYUMLU DEĞİL

Apple'ın rakibi Samsung, Huawei ve diğerleri 5G sakızını çiğnemeye devam ediyor. Ancak Apple tüketici için fark yaratmayacak bir antene daha izin vermeyebilir. Yani tüketici beklentisi somutlaşmadan Apple 5G konusunda 2020'den önce adım atmayabilir. Apple, bu yıl Qualcomm ile birkaç yıllık anlaşma yapmıştı. 5G çipleri için planın 2019 yılında beklenti içerisine girmeyin. A13 çip fotoğraf ve video dışında

ŞARJ GİRİŞİ DEĞİŞİYOR MU?

Apple geçtiğimiz yıl iPad, daha önceki yıllarda MacBook şarjlarını USB-C'ye çevirmişti. Bu yıl iPhone için USB-C girişi olma ihtimali yüksek. Artık daha hızlı şarj ve tüm telefonların uyumlu olma hayali gerçeğe dönüşüyor. Apple ayrıcalıklı olmayı sever. Ancak bu kez tüketici tercihi uyumlu olmayı destekliyor. Güzel bir tasarımla ucu aynı olsa da farklı bir çözüm getirebilir. 2019 yılı uyum için doğru adımları beklemek hayal değil.

EKRAN YENİLİĞE AÇIK

Apple ekran konusundaki değişimlere her zaman tedbirli yaklaşır. Büyük ekran, sonsuz ekran beklentisine hemen yanıt vermedi. Kavisli ekrana hep mesafeli oldu. LCD ekranlı iPhone XR serisinde yeni bir değişim olabilir. iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Max konusunda ekranın 6.7 inç ve 6.2 inç olması bekleniyor.

En çok tartışılan konulardan biri de ekrandaki çentik. Apple diğer rakiplerine kıyasla çentik konusunda geç davranmaktan çekinmedi. Şimdi beklenti yüksek değil. Belki yuvarlatılıp sonsuz ekran formuna daha yakın olabilir. Pro veya Max serisinde bu daha yüksek olasılık. Sonuçta 2 yılda bir ekranda yenilik beklemek şaşırtıcı olmayabilir.

