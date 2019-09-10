Apple markasının bugün tanıtımını yapacağı telefon teknoloji severler tarafından uzun süredir takip edilmeye devam ediyor. Tanıtıma saatler kala Amerika basınında iPhone 11 satış fiyatının sızdırılması teknoloji dünyasında adeta bomba etkisi yarattı. Uzun süredir vatandaşlar tarafından heyecanla beklenen ürün iPhone 11 özellikleri de araştırılmaya devam ediyor. Peki, iPhone 11 fiyatı ne kadar olacak? Özellikleri nelerdir? Tüm bu soruların cevabı haberimizde…

IPHONE 11 SATIŞ FİYATI NE KADAR OLACAK?

iPhone 11'in kaç para olacağına ilişkin beklentilere göre, 749 dolardan 1299 dolara kadar çeşitli fiyatlandırmalar yapılacağı düşünülüyor.

Resmi olmasa da iPhone 11 modelinin fiyatının vergiler dahil 10 bin lira olması beklentiler dahilinde bulunuyor.

iPhone 11 Pro modelinin fiyatının 12 bin lira (yaklaşık 2100 dolar), iPhone 11 Pro Max modelinin fiyatının da 14-18 bin lira (yaklaşık 3130 dolar) arasında değişeceği belirtiliyor.

iPhone 11 6.1 inçlik LCD ekrana sahip olacakken iPhone 11 Pro ve iPhone Pro Max'in 5.8-6.5 inçlik OLED ekranla piyasaya sürülecek.

Yeni iPhone'ların Türkiye'ye gelmesiyle birlikte iPhone XR ve iPhone XS modellerinde fiyatların düşeceği tahmin ediliyor.

IPHONE 11 ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Bloomberg'de yer alan habere göre, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max cihazlarında kamera geliştirmelerine odaklanıldı. Bu kapsamda geniş açılı fotoğraf çekiminin yanı sıra düşük ışıkta fotoğraf ve video çekiminin iyileştirilmesi gibi konular ele alındı. Apple'ın, fotoğraf çekimi için yapay zekâ yeteneklerini de cihaza eklediği belirtiliyor.

Bunların yanı sıra her üç yeni iPhone modeline de Apple'ın yeni A13 çipinin entegre edildiği aktarıldı.

iPhone 11'in LCD ekran kullanacağı, bunun aksine üst iki modelin ise OLED ekrana sahip olacağı da gelen bilgiler arasında bulunuyor.

IPHONE TANITIM SAAT KAÇTA OLACAK?