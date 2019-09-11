Apple dün düzenlediği etkinlikte 7. nesil iPad'i ya da bir başka deyişle iPad 7'yi tanıttı. Yeni nesil tablet öncekinden daha büyük 10.2 inç Retina ekranla geliyor. Tasarım olarak 9.7 inçlik modele oldukça benzediğini söyleyebiliriz. Ayrıca tam boy Smart Keyboard ve Apple Pencil ile uyumlu olduğunu da belirtelim.

Tablet dairesel Ana Ekran Butonu ve Touch ID teknolojisine sahip. Gücünü ise A10 Fusion işlemcisinden alıyor. Bununla birlikte Smart Connector bağlantısı da mevcut. Cihazın arka tarafında 8 megapiksellik tek bir kamera var. LED flaştan yoksun olan tabletin kulaklık girişi ise üst tarafta.