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7. nesil yeni iPad'in fiyatı ve özellikleri

7. NESİL YENİ İPAD'İN TÜRKİYE FİYATI VE ÖZELLİKLERİ
11 Eylül 2019, Çarşamba Güncelleme : 11:20:40

Cupertino merkezli teknoloji devi basın lansmanında 7. nesil iPad'i resmen tanıttı. 10.2 inç ekrana sahip yeni nesil tablet tam boy desteği ve iPadOS işletim sistemiyle geliyor.

dün düzenlediği etkinlikte 7. nesil iPad'i ya da bir başka deyişle iPad 7'yi tanıttı. Yeni nesil tablet öncekinden daha büyük 10.2 inç geliyor. Tasarım olarak 9.7 inçlik modele oldukça benzediğini söyleyebiliriz. Ayrıca tam boy ve Apple Pencil ile uyumlu olduğunu da belirtelim.

Tablet dairesel Butonu ve Touch ID teknolojisine sahip. Gücünü ise A10 Fusion işlemcisinden alıyor. Bununla birlikte Smart Connector bağlantısı da mevcut. Cihazın arka tarafında 8 megapiksellik tek bir kamera var. LED flaştan yoksun olan tabletin kulaklık girişi ise üst tarafta.

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