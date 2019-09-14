Apple, iOS 13'ü 19 Eylül'de piyasaya sürecek. Ancak iOS 13 gelmeden ortaya çıkarılan güvenlik açığı kullanıcıları tedirgin etti. Jose Rodriguez isimli araştırmacı, iOS 13'ün Gold Master versiyonunda kilit ekranını atlayarak iPhone'da kayıtlı olan iletişim bilgilerine ulaşmayı başardı.