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13'te güvenlik açığı bulundu! Kilit ekranı atlanıp rehbere ulaşılabiliyor

İOS 13'TE GÜVENLİK AÇIĞI BULUNDU!
14 Eylül 2019, Cumartesi Güncelleme : 11:46:55

13'ün piyasaya sürülmesi beklenirken, bir araştırmacı iOS 13'ün beta versiyonunda bir güvenlik açığı keşfetti. isimli araştırmacı, kilit ekranı atlanarak 'daki iletişim bilgilerine ulaşıldığını açıkladı.

, 13'ü 19 Eylül'de piyasaya sürecek. Ancak iOS 13 gelmeden ortaya çıkarılan güvenlik açığı kullanıcıları tedirgin etti. isimli araştırmacı, iOS 13'ün Gold Master versiyonunda kilit ekranını atlayarak 'da kayıtlı olan iletişim bilgilerine ulaşmayı başardı.

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