iOS 13'ün piyasaya sürülmesi beklenirken, bir araştırmacı iOS 13'ün beta versiyonunda bir güvenlik açığı keşfetti. Jose Rodriguez isimli araştırmacı, kilit ekranı atlanarak iPhone'daki iletişim bilgilerine ulaşıldığını açıkladı.
Apple, iOS 13'ü 19 Eylül'de piyasaya sürecek. Ancak iOS 13 gelmeden ortaya çıkarılan güvenlik açığı kullanıcıları tedirgin etti. Jose Rodriguez isimli araştırmacı, iOS 13'ün Gold Master versiyonunda kilit ekranını atlayarak iPhone'da kayıtlı olan iletişim bilgilerine ulaşmayı başardı.
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